Hasil Arema FC vs Malut United di Liga 1 2024-2025: Epic Comeback, Singo Edan Menang 3-1!

HASIL Arema FC vs Malut United di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Singo Edan -julukan Arema FC- sukses mengamankan poin penuh usai menang 3-1 dalam laga ini.

Duel Arema FC vs Malut United tersaji di Stadion Gelora Soepriadi, Blitar, Sabtu (19/10/2024) sore WIB. Arema FC melakukan epic comeback dalam laga ini karena harus tertinggal lebih dahulu lewat gol Yakob Sayuri pada menit ke-40.

Tetapi di babak kedua, Arema FC bangkit. Mereka membalas tiga gol sekaligus lewat brace William Marcilio (51’ dan 90+1’) serta gol Dalberto (80’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC dan Malut United bermain hati-hati pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim mempelajari pola permainan satu sama lainnya sambil mengembakan skema tim.

Tim asuhan Joel Cornelli dan Malut United menciptakan beberapa peluang sampai dengan pertengahan babak pertama. Akan tetapi, kedua tim belum mampu mencetak gol pembuka.

Pada menit ke-40, Malut United berhasil memecahkan kebuntuan. Mereka akhirnya bisa membobol gawang Arema FC lewat tendangan bebas Yakob Sayuri.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi. Dengan begitu, Malut United masih unggul 1-0 atas Singo Edan hingga jeda turun minum.