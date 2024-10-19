Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs Malut United di Liga 1 2024-2025: Epic Comeback, Singo Edan Menang 3-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |17:37 WIB
Hasil Arema FC vs Malut United di Liga 1 2024-2025: Epic Comeback, Singo Edan Menang 3-1!
Laga Arema FC vs Malut United di Liga 1 2024-2025. (Foto: Arema FC)
A
A
A

HASIL Arema FC vs Malut United di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Singo Edan -julukan Arema FC- sukses mengamankan poin penuh usai menang 3-1 dalam laga ini.

Duel Arema FC vs Malut United tersaji di Stadion Gelora Soepriadi, Blitar, Sabtu (19/10/2024) sore WIB. Arema FC melakukan epic comeback dalam laga ini karena harus tertinggal lebih dahulu lewat gol Yakob Sayuri pada menit ke-40.

Arema FC vs Malut United

Tetapi di babak kedua, Arema FC bangkit. Mereka membalas tiga gol sekaligus lewat brace William Marcilio (51’ dan 90+1’) serta gol Dalberto (80’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC dan Malut United bermain hati-hati pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim mempelajari pola permainan satu sama lainnya sambil mengembakan skema tim.

Tim asuhan Joel Cornelli dan Malut United menciptakan beberapa peluang sampai dengan pertengahan babak pertama. Akan tetapi, kedua tim belum mampu mencetak gol pembuka.

Pada menit ke-40, Malut United berhasil memecahkan kebuntuan. Mereka akhirnya bisa membobol gawang Arema FC lewat tendangan bebas Yakob Sayuri.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi. Dengan begitu, Malut United masih unggul 1-0 atas Singo Edan hingga jeda turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1636855/bintang-timur-surabaya-pesta-gol-asahan-fc-takluk-19-di-pekan-keempat-pfl-xjs.webp
Bintang Timur Surabaya Pesta Gol, Asahan FC Takluk 1â9 di Pekan Keempat PFL
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/ketua_umum_pssi_erick_thohir_ultras_garuda.jpg
Erick Thohir Temui Ultras Garuda Indonesia, Tegaskan PSSI Terbuka terhadap Kritik Suporter
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement