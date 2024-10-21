TC di Jepang, Timnas Indonesia U-20 Coba Cari Lawan Berkualitas

Timnas Indonesia U-20 akan mencari lawan berkualitas saat TC di Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengusahakan tinnya dapat lawan uji coba yang berkualitas selama pemusatan latihan (TC) di Jepang. Rencananya, mereka akan bertolak ke Negeri Matahari Terbit pada 4 November 2024 dan diagendakan akan melakoni lima laga uji coba

TC itu akan dijalani Skuad Garuda Nusantara sebagai persiapan tampil dalam Piala Asia U-20 2025. Pesta sepakbola Asia usia muda itu akan berlangsung di China, pada pada 6-23 Februari.

Indra mengatakan akan mengusahakan berjumpa tim nasional dari negara lain dalam lima rencana uji cob aitu. Dengan begitu, kekuatan Jens Raven dan kawan-kawan akan lebih teruji.

"Ini yang masih diusahakan satu negara, kan enggak gampang juga kan negara mau diajak," kata Indra di Jakarta, pekan ini.

Direktur Teknik PSSI itu juga tidak masalah beberapa laga uji coba akan melawan tim-tim lokal di Jepang. Menurutnya, tim-tim di sana pun punya kualitas yang memberikan manfaat untuk Timnas Indonesia U-20