Indra Sjafri Tetap Panggil Welber Jardim dan Jens Raven untuk TC Timnas Indonesia U-20

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri mengatakan, Welber Halim Jardim dan Jens Raven akan dipanggil untuk pemusatan latihan (TC) pada 26 Oktober 2024. Namun, ia belum bisa memastikan kedua pemain itu dapat bergabung atau tidak.

TC itu akan dijalani Skuad Garuda Nusantara sebagai persiapan tampil dalam Piala Asia U-20 2025. Pesta sepakbola Asia usia muda itu akan berlangsung di China, pada 6-23 Februari mendatang.

Indra mengatakan dalam 30 pemain nanti juga termasuk Welber dan Jens. TC akan berlangsung di Bali pada 26 Oktober dan Jepang pada 4 November 2024.

"Welber dan Jens Raven kami panggil lagi. Apakah mereka bisa gabung di TC, kami akan lihat nanti," kata Indra di Jakarta, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan, TC kali ini digelar untuk membentuk kekuatan tim dan memantau perkembembangan pemain. Namun, ia tidak masalah jika pemain absen dari TC karena mendapat jam terbang di klub.

"Kalau bisa datang, oke. Tidak bisa datang karena main di klub, oke,” kata Indra.