Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Tetap Panggil Welber Jardim dan Jens Raven untuk TC Timnas Indonesia U-20

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |09:28 WIB
Indra Sjafri Tetap Panggil Welber Jardim dan Jens Raven untuk TC Timnas Indonesia U-20
Jens Raven akan tetap dipanggil untuk TC Timnas Indonesia U-20 (Foto: Instagram/@jensraven9)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri mengatakan, Welber Halim Jardim dan Jens Raven akan dipanggil untuk pemusatan latihan (TC) pada 26 Oktober 2024. Namun, ia belum bisa memastikan kedua pemain itu dapat bergabung atau tidak.

TC itu akan dijalani Skuad Garuda Nusantara sebagai persiapan tampil dalam Piala Asia U-20 2025. Pesta sepakbola Asia usia muda itu akan berlangsung di China, pada 6-23 Februari mendatang.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)

Indra mengatakan dalam 30 pemain nanti juga termasuk Welber dan Jens. TC akan berlangsung di Bali pada 26 Oktober dan Jepang pada 4 November 2024.

"Welber dan Jens Raven kami panggil lagi. Apakah mereka bisa gabung di TC, kami akan lihat nanti," kata Indra di Jakarta, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan, TC kali ini digelar untuk membentuk kekuatan tim dan memantau perkembembangan pemain. Namun, ia tidak masalah jika pemain absen dari TC karena mendapat jam terbang di klub.

"Kalau bisa datang, oke. Tidak bisa datang karena main di klub, oke,” kata Indra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636619/hasil-liga-futsal-profesional--pangsuma-fc-berpesta-ke-gawang-raybit-fc-menang-90-cth.webp
Hasil Liga Futsal Profesional : Pangsuma FC Berpesta ke Gawang Raybit FC, Menang 9-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/brentford_merayakan_kemenangan_3_2_atas_liverpool.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Brentford Taklukkan Liverpool, MU Libas Brighton 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement