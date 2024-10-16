Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Kiper Muda Persib Bandung Fitrah Maulana Usai Dipanggil ke Timnas Indonesia U-20 Lagi

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |19:00 WIB
Respons Kiper Muda Persib Bandung Fitrah Maulana Usai Dipanggil ke Timnas Indonesia U-20 Lagi
Fitrah Maulana kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

RESPONS kiper muda Persib Bandung, Fitrah Maulana, usai dipanggil ke Timnas Indonesia U-20 lagi akan diulas dalam artikel ini. Dia bahkan langsung bicara target.

Kiper yang mengantarkan Persib U-17 juara di Nusantara Open 2023 dan Timnas U-19 juara ASEAN U-19 2024 ini mengatakan target pertamanya yakni ingin membuktikan kualitasnya. Setidaknya, dia berharap lebih siap dibandingkan sebelumnya.

Timnas Indonesia U-20

“Mungkin saya harus lebih siap lagi. Saya belajar juga dari kemarin-kemarin pas dipanggil Timnas. Saya harus lebih baik dari sebelumnya untuk persiapan Piala Asia U-20,” ujar Fitrah Maulana di Stadion Arcamanik Bandung, Rabu (16/10/2024).

Selain itu, lanjut Fitrah, mental juga harus dipersiapkan. Sebab Timnas Indonesia U-20 rencananya akan menjalani training center dalam waktu yang cukup panjang sebelum mentas di Piala Asia U-20 2025 yang akan digelar di China pada 6-23 Februari 2025.

Rencananya, Timnas Indonesia U-20 akan menjalani persiapan itu di Bali pada 26 Oktober 2024. Setelah itu, TC dilanjutkan ke Jepang pada 4 November 2024.

“Mungkin secara mental, fisik dan taktikal. Kan kalau diluar negeri beda dengan di Indonesia. Kita harus bisa adaptasi lebih dari mereka,” tutur Fitrah.

Halaman:
1 2
      
