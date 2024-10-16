Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Kiper Timnas China Wang Dalei yang Tak Kuasa Tahan Tangis Usai Kalahkan Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |18:48 WIB
Kisah Kiper Timnas China Wang Dalei yang Tak Kuasa Tahan Tangis Usai Kalahkan Timnas Indonesia
Wang Dalei kala membela Timnas China. (Foto: CFA)
A
A
A

KISAH kiper Timnas China, Wang Dalei, menarik diulas. Sebab, dia tak kuasa tahan tangis usai kalahkan Timnas Indonesia.

Tapi, tangis Wang Dalei ini merupakan tangisan kebahagiaan. Pasalnya, dia menangis karena mengaku sangat senang Team Dragons -julukan Timnas China- akhirnya meraih kemenangan.

Wang Dalei

Ya, Timnas China berhasil memetik kemenangan atas Indonesia 2-1 di laga keempat Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China, pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB.

Team Dragons -julukan Timnas China- langsung mencuri dua gol pada babak pertama lewat Behram Abduweli (21’) dan Zhang Yuning (44’). Sedangkan, Skuad Garuda hanya mampu membalaskan satu gol via tendangan Thom Haye (86’).

Hasil ini membuat Timnas China meraih kemenangan perdana setelah dipermalukan dalam tiga pertandingan sebelumnya. Ya, Team Dragons sebelumnya harus mengakui kemenangan Jepang (0-7), Arab Saudi (1-2), dan Australia (1-3).

Wang pun tidak bisa membendung air matanya selepas kemenangan atas Indonesia. Kiper yang menggagalkan lima tembakkan Timnas Indonesia itu berterima kasih atas dukungan para penggemar China.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
