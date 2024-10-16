Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Roberto Mancini Tinggalkan Timnas Arab Saudi Setelah Hasil Buruk di 4 Laga Awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |17:37 WIB
Roberto Mancini Tinggalkan Timnas Arab Saudi Setelah Hasil Buruk di 4 Laga Awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Roberto Mancini segera meninggalkan Timnas Arab Saudi. (Foto: Instagram/@mrmancini10)
A
A
A

ROBERTO Mancini meninggalkan Timnas Arab Saudi setelah hasil buruk di 4 laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Pelatih asal Italia itu sudah memberi kode akan meninggalkan skuad Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

Eks pelatih Inter Milan itu menyukai salah satu komentar netizen Arab Saudi yang meminta dirinya meninggalkan Timnas Arab Saudi. Hal ini menandakan pelatih 59 tahun itu selangkah lagi meninggalkan jabatan pelatih Timnas Arab Saudi, posisi yang seharusnya ditempati hingga 30 Juni 2027.

Roberto Mancini menyukai komentar netizen yang meminta dirinya meninggalkan Timnas Arab Saudi. (Foto: Instagram/@mrmancini10)

(Roberto Mancini menyukai komentar netizen yang meminta dirinya meninggalkan Timnas Arab Saudi. (Foto: Instagram/@mrmancini10)

Tak cuma di akun Instagram Roberto Mancini. Desakan agar Mancio -sapaan akrab Roberto Mancini- mundur juga ramai di sejumlah akun sepakbola Arab Saudi.

Salah satu akun @fotball_li5 menyebut Roberto Mancini akan meninggalkan Arab Saudi. Kemudian posisi juru taktik Timnas Arab Saudi untuk sementara digantikan pelatih caretaker yang kini membesut klub Liga 2 Arab Saudi Al-Hazem, Saleh Al-Mohammadi.

“Federasi Sepakbola Arab Saudi memutuskan memecat Mancini. Saleh Al-Mohammad menjadi pelatih Timnas Arab Saudi,” tulis akun @fotball_li5.

Roberto Mancini menjabat posisi pelatih Timnas Arab Saudi sejak Agustus 2024. Selama 14 bulan membesut Timnas Arab Saudi, ia memimpin Al Bulayhi dan kawan-kawan dalam 18 pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1636007/hasil-asian-youth-games-2025-indonesia-tambah-2-perunggu-dari-teqball-dan-triathlon-eci.webp
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 2 Perunggu dari Teqball dan Triathlon
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/emil_audero_melakukan_sembilan_penyelamatan_saat_c.jpg
Emil Audero Berikan Kabar Baik untuk Fans Cremonese di Tengah Cedera!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement