Roberto Mancini Tinggalkan Timnas Arab Saudi Setelah Hasil Buruk di 4 Laga Awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?

ROBERTO Mancini meninggalkan Timnas Arab Saudi setelah hasil buruk di 4 laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Pelatih asal Italia itu sudah memberi kode akan meninggalkan skuad Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

Eks pelatih Inter Milan itu menyukai salah satu komentar netizen Arab Saudi yang meminta dirinya meninggalkan Timnas Arab Saudi. Hal ini menandakan pelatih 59 tahun itu selangkah lagi meninggalkan jabatan pelatih Timnas Arab Saudi, posisi yang seharusnya ditempati hingga 30 Juni 2027.

(Roberto Mancini menyukai komentar netizen yang meminta dirinya meninggalkan Timnas Arab Saudi. (Foto: Instagram/@mrmancini10)

Tak cuma di akun Instagram Roberto Mancini. Desakan agar Mancio -sapaan akrab Roberto Mancini- mundur juga ramai di sejumlah akun sepakbola Arab Saudi.

Salah satu akun @fotball_li5 menyebut Roberto Mancini akan meninggalkan Arab Saudi. Kemudian posisi juru taktik Timnas Arab Saudi untuk sementara digantikan pelatih caretaker yang kini membesut klub Liga 2 Arab Saudi Al-Hazem, Saleh Al-Mohammadi.

“Federasi Sepakbola Arab Saudi memutuskan memecat Mancini. Saleh Al-Mohammad menjadi pelatih Timnas Arab Saudi,” tulis akun @fotball_li5.

Roberto Mancini menjabat posisi pelatih Timnas Arab Saudi sejak Agustus 2024. Selama 14 bulan membesut Timnas Arab Saudi, ia memimpin Al Bulayhi dan kawan-kawan dalam 18 pertandingan.