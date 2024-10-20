Asnawi Mangkualam Cedera Hamstring dan Berpotensi Absen di Laga Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi!

Asnawi Mangkualam cedera dan berpotensi absen di laga Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi. (Foto: Instagram/@portfc_official)

ASNAWI Mangkualam mengalami cedera hamstring dan berpotensi absen saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 dan 19 November 2024. Kabar itu disampaikan klub Asnawi Mangkualam, Port FC, di akun Instagram-nya @portfc_official.

“Update cedera dari Asnawi Mangkualam. Ia mengalami masalah pada hamstring-nya,” tulis @portfc_official.

(Asnawi Mangkualam berpotensi absen 2-4 pekan. (Foto: Instagram/@portfc_official)

“Diperkirakan pulih dalam 2-4 minggu. Proses pemulihan ini tergantung kepada kondisi otot pemain,” lanjut pernyataan di atas.

Cedera Asnawi Mangkualam merupakan pukulan telak bagi Port FC. Sebab, pesepakbola 25 tahun ini merupakan fullback kanan andalan klub milik Madam Pang tersebut.

Musim ini saja Asnawi Mangkualam telah turun dalam 10 laga Liga 1 Thailand 2024-2025 dengan Koleksi satu gol dan satu assist. Terbaru, eks pemain PSM Makassar ini menjadi penentu kemenangan 3-2 Port FC atas Nakhon Ratchasima di pekan ke-10 Liga 1 Thailand 2024-2025, Sabtu 19 Oktober 2024 malam WIB.

Cederanya Asnawi Mangkualam pun mendapatkan respons dari pencinta sepakbola Tanah Air. Mereka mendoakan agar Asnawi Mangkualam segera pulih dari cedera yang dialami.