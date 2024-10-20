Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Panik jika Timnas Indonesia Turunkan Skuad Terbaik di Piala AFF 2024, Nomor 1 OTW 4 Kali Keok!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |13:12 WIB
Timnas Indonesia siap tampil habis-habisan di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
SEBANYAK 5 negara yang panik jika Timnas Indonesia menurunkan skuad terbaik di Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bukan tim senior melainkan Timnas Indonesia U-22 yang ambil bagian di Piala AFF 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Meski begitu, PSSI bisa saja mengubah keputusan dengan menurunkan skuad terbaik di Piala AFF 2024. Sebab, biar bagaimana pun gengsi negara tetap dipertaruhkan sekalipun level Piala AFF 2024 masih di bawah Piala Asia dan Kualifikasi Piala Dunia zona Asia.

Tercatat ada beberapa pemain abroad yang tenaganya dapat diandalkan, mengingat kompetisi tempat menaungi mereka diliburkan saat Piala AFF 2024 bergulir. Beberapa di antaranya Jordi Amat (JDT, Liga Malaysia) dan Asnawi Mangkualam (Port FC, Liga Thailand).

Di saat bersamaan ada juga Maarten Paes yang telah merampungkan seluruh pertandingannya bersama FC Dallas di Major League Soccer (MLS) 2024 pada hari ini, Minggu (20/10/2024) pagi WIB. Belum lagi ada beberapa pemain Eredivisie seperti Mees Hilgers, Thom Haye hingga Calvin Verdonk yang tenaganya bisa diandalkan Timnas Indonesia di semifinal dan final Piala AFF 2024.

Ketika fase gugur Piala AFF 2024 bergulir, Eredivisie sedang memasuki libur paruh musim. Jika nama-nama di atas memperkuat Timnas Indonesia, praktis membuat ngeri negara-negara lain.

Berikut 5 negara yang panik jika Timnas Indonesia turunkan skuad terbaik di Piala AFF 2024:

5. Singapura

Perry Ng siap tempur bersama Timnas Singapura. (Foto: FAS)

Meski berbeda grup, bisa saja Singapura dan Timnas Indonesia bertemu di semifinal atau final Piala AFF 2024. Timnas Singapura diprediksi bisa bersaing di Grup A Piala AFF 2024 yang berisikan Thailand, Malaysia, Kamboja dan Timor Leste asalkan diperkuat pemain Cardif City, Perry Ng.

