10 Pesepakbola Top Dunia yang Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Nomor 1 Thom Haye!

SEBANYAK 10 pesepakbola top dunia yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia tergabung di Grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Myanmar, Laos dan Filipina dalam turnamen yang digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan tim yang turun adalah Timnas Indonesia U-22 yang diproyeksikan tampil di SEA Games 2025. Meski begitu, PSSI bisa saja berubah pikiran, mengingat gengsi negara tetap dipertaruhkan meski level Piala AFF 2024 masih di bawah Piala Asia maupun Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Jika PSSI akhirnya berubah pikiran dengan menurunkan skuad utama, ada sejumlah pemain abroad yang bisa dipanggil. Pemain-pemain ini bisa dipanggil karena kompetisi yang menaungi mereka ada yang sudah berakhir maupun tengah menjalani libur paruh musim ketika Piala AFF 2024 bergulir.

Ambil contoh Eredivisie maupun Liga Belgia yang menjalani libur paruh musim dari 22 Desember 2024 hingga 10 Januari 2025. Pemain-pemain yang berkiprah pada dua kompetisi di atas bisa diandalkan Shin Tae-yong jika Timnas Indonesia lolos ke fase gugur (semifinal dan final Piala AFF 2024 digelar dalam rentang 26 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025).

Namun, terlalu riskan untuk memanggil pemain-pemain dari Eredivisie maupun Liga Belgia. Sebab, mereka bakal absen di fase grup dan baru bisa tampil di fase gugur (jika Timnas Indonesia lolos). Jika pun dipanggil, dari delapan pemain Eredivisie dan Liga Belgia, diprediksi hanya dua nama saja yang berpotensi didaftarkan.

Berikut 10 pesepakbola top dunia yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024:

10. Maarten Paes (FC Dallas)





Maarten Paes dipastikan takkan melakoni pertandingan resmi bersama sang klub, FC Dallas, hingga Maret 2025. Sebab, FC Dallas dipastikan gagal lolos ke playoff Major League Soccer (MLS) 2024. Sementara itu, musim reguler MLS 2024 telah berakhir pada hari ini, Sabtu 19 Oktober 2024.