Respons Rafael Struick Usai Debutnya di Brisbane Roar Berakhir Kekalahan 0-2 dari Auckland FC

Rafael Struick berbicara mengenai debutnya di Brisbane Roar FC yang berakhir pahit (Foto: Brisbane Roar FC)

AUCKLAND – Rafael Struick merespons debutnya di Brisbane Roar FC yang berakhir pahit. Ia menganggap kekalahan dari Auckland FC di pekan pertama Liga Australia 2024-2025 (A-League 2024-2025) itu sebagai pelajaran.

Brisbane Roar menelan kekalahan 0-2 saat bertandang ke markas Auckland FC di Go Media Stadium pada Sabtu 19 Oktober 2024 siang WIB. Struick masuk di menit ke-68 menggantikan Thomas Waddingham.

Sayangnya, striker Timnas Indonesia itu belum bisa mengantarkan timnya meraih kemenangan. Kendati begitu, ia cukup senang lantaran bisa menjalani debut.

Pun begitu, Struick tidak puas dengan hasil kekalahan yang mewarnai laga debutnya. Sebab, ia tidak mengharapkan hasil negatif di laga perdana.

“Pertama-tama, saya sangat senang bisa melakukan debut. Bukan debut yang saya harapkan, tentu saja,” kata Struick, dilansir dari Youtube Brisbane Roar, Minggu (20/10/2024).

“Kami tertinggal 0-1, lalu 0-2, jadi sulit untuk datang dan membuat perbedaan, tapi tidak apa-apa,” lanjut pemain berusia 21 tahun itu.