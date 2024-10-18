SETELAH libur karena jeda internasional, Bundesliga kembali mempertandingkan pekan ke-7 pada akhir pekan ini. Pemimpin klasemen sementara Bayern Munich dijadwalkan menjamu Stuttgart pada Sabtu (19/10/2024). Sedangkan juara musim lalu Bayer Leverkusen akan bertanding dengan Eintracht Frankfurt.
Berikut jadwal pertandingan yang bisa disaksikan melalui live streaming di RCTI+ SuperApp:
Sabtu, 19 Oktober
Dortmund vs FC St. Pauli LIVE 01:25 WIB
Hoffenheim vs VfL Bochum LIVE 20.25 WIB
SC Freiburg vs Augsburg LIVE 20:25 WIB