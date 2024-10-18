Jadwal dan Link Live Streaming Bundesliga Pekan Ke-7 di RCTI+: Ada Bayern Munich vs Stuttgart

SETELAH libur karena jeda internasional, Bundesliga kembali mempertandingkan pekan ke-7 pada akhir pekan ini. Pemimpin klasemen sementara Bayern Munich dijadwalkan menjamu Stuttgart pada Sabtu (19/10/2024). Sedangkan juara musim lalu Bayer Leverkusen akan bertanding dengan Eintracht Frankfurt.

Berikut jadwal pertandingan yang bisa disaksikan melalui live streaming di RCTI+ SuperApp:

Sabtu, 19 Oktober

Dortmund vs FC St. Pauli LIVE 01:25 WIB

Hoffenheim vs VfL Bochum LIVE 20.25 WIB

SC Freiburg vs Augsburg LIVE 20:25 WIB