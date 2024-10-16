Jadwal Bundesliga 2024-2025 di Pekan Ketujuh: Bayern Munich vs VfB Stuttgart, hingga Borussia Dortmund vs FC St Pauli!

JADWAL Bundesliga 2024-2025 di pekan ketujuh akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru siap digelar, di antaranya ada Bayern Munich vs VfB Stuttgart hingga Borussia Dortmund vs FC St Pauli.

Usai jeda internasional, ajang Bundesliga atau Liga Jerman 2024-2025 akan kembali bergulir. Memasuki pekan ketujuh, ada 9 laga seru yang akan digelar mulai Sabtu 19 Oktober 2024 hingga Minggu 20 Oktober 2024.

Laga pekan ketujuh Bundesliga 2024-2025 akan dibuka dengan pertandingan Borussia Dortmund vs FC St Pauli. Pertandingan itu akan digelar di Signal Iduna Park, Dortmund, pada Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 01.30 WIB.

Kemenangan tentunya jadi target Dortmund dalam laga ini demi mendongkrak posisi di klasemen sementara Bundesliga 2024-2025. Sebab, mereka masih terpuruk di urutan ketujuh pada klasemen sementara dengan 10 poin.

Selain itu, ada juga duel Bayern Munich vs VfB Stuttgart. Laga itu akan digelar di Allianz Arena pada Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 23.30 WIB.

Bayern tentunya difavoritkan menang dalam laga tersebut. Sebab, mereka tengah berjaya di Bundesliga 2024-2025. Die Roten -julukan Bayern Munich- bertengger di puncak klasemen sementara Bundesliga 2024-2025 dengan meraih 14 poin.