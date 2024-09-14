Kata-Kata Pelatih Borussia Dortmund Usai Hajar FC Heidenheim 4-2 di Pekan Ketiga Bundesliga 2024-2025

KATA-kata pelatih Borussia Dortmund usai hajar FC Heidenheim 4-2 di pekan ketiga Bundesliga 2024-2025 menarik diulas. Dia mengapresiasi beyul kerja keras para pemain Dortmund hingga membuahkan kemenangan.

Ya, hasil manis didapat Borussia Dortmund saat menjamu sang pemuncak klasemen sementara, Heidenheim, dalam laga lanjutan Bundesliga 2024-2025. Dalam laga yang digelar di Signal Iduna Park, Sabtu (14/9/2024) dini hari WIB itu, Borussia Dortmund menang dengan skor 4-2.

Dortmund memulai laga dengan apik. Pertandingan baru berjalan 11 menit, mereka sudah bisa membuka keunggulan lewat aksi Donyel Malen.

Kemudian, Karim Adeyemi menggandakan keunggulan Dortmund pada menit ke-17. Heidenheim sempat memangkas jarak pada menit ke-39 lewat aksi Marvin Pieringer.

Tetapi, jelang akhir laga babak pertama, Adeyemi kembali menunjukkan kualitasnya. Dia mencetak gol keduanya dalam laga ini hingga membawa Dortmund menutup babak pertama dengan keunggulan 3-1.

Di babak kedua, Heidenheim mendapat hadiah penalti yang bisa dieksekusi dengan baik oleh Maximillian Breunig. Mereka pun memangkas jarak menjadi 2-3 pada menit ke-74.

Dortmund tak menyerah. Gol tambahan dicetak pada masa injury time babak kedua. Tepatnya pada menit ke-90+3, Emre Can berhasil mencetak gol lewat tendangan penalti. Laga pun rampung dengan skor 4-2 untuk kemenangan Dortmund.

Usai laga, pelatih Borussia Dortmund, Nuri Sahin, membeberkan kunci sukses kemenangan timnya. Dia menyebut Dortmund mampu mengatasi tekanan dengan baik sehingga sangat pantas menang dalam laga ini.

"Itu adalah kemenangan yang pantas dan awal yang sangat baik bagi kami. Saya memberi tahu para pemain saya bahwa Heidenheim tidak akan menyerah. Jadi, kami harus terus menekan," ujar Nuri Sahin, dikutip dari Reuters, Sabtu (14/9/2024).