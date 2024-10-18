Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Kontroversi Bahrain Demi Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Takut Main di Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |14:48 WIB
3 Kontroversi Bahrain Demi Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Takut Main di Indonesia
Timnas Bahrain lakukan berbagai kontroversi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/bahrainnt)
A
A
A

ADA 3 kontroversi Bahrain demi lolos Piala Dunia 2026 menarik untuk dibahas. Pasalnya cara-cara kotor dilakukan Bahrain di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia untuk memuluskan langkah mereka bermain di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut.

Sejumlah negara lantas dirugikan karena ulah Bahrain, sebut saja seperti Jepang dan Timnas Indonesia. Lantas apa saja hal kontroversi yang dilakukan Bahrain?

Berikut 3 Kontroversi Bahrain Demi Lolos Piala Dunia 2026:

3. Fans Bahrain Ganggu Pemain Lawan

Teror laser di laga Bahrain vs Jepang

Fans Bahrain sempat membuat para pemain Jepang emosi karena ulah mereka saat bertanding di Bahrain National Stadium, pada 10 September 2024 kemarin. Bagaimana tidak, saat bermain di kandang Bahrain, para bintang Timnas Jepang terganggu akan sinar laser yang menyoroti mata dan wajah saat bermain.

Lucunya, cara licik itu nyatanya tak membuat Bahrain menang. Bahkan Jepang membantai Bahrain dengan skor 5-0.

Karena insiden itu, FIFA pun menghukum Asosiasi Sepakbola Bahrain (BFA) dengan membayar denda sebesar 10 ribu Swiss Franc atau sekira Rp178 juta. BFA pun semenjak matchday kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut langsung melarang suporter mereka untuk membawa laser ke stadion.

2. Diduga Dibantu Wasit Ahmed Al Kaf

Wasit kontroversi Ahmed Al Kaf, pimpin laga Bahrain vs Timnas Indonesia yang berakhir 2-2.

Setelah merugikan Jepang, kini Timnas Indonesia yang dibuat kesal oleh Bahrain. Kali ini sejatinya amarah tertuju kepada wasit utama di matchday ketiga pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu.

Wasit asal Oman, Ahmed Al Kaf kerap kali mengambil keputusan yang berat sebelah alias lebih banyak merugikan Timnas Indonesia. Berbagai bukti terlihat di sepanjang laga, dimulai dari selalu pelanggaran ketika ada pemain Timnas Indonesia yang menyentuh pemain Bahrain, dan yang paling parah adalah di akhir laga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636249/kapan-pssi-umumkan-pelatih-baru-timnas-indonesia-bus.webp
Kapan PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/persebaya_meladeni_psbs_biak_pada_lanjutan_super_l.jpg
Hasil Super League: 10 Pemain Persebaya Tahan Imbang PSBS Biak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement