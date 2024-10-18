Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prioritaskan Keselamatan Pemain, Timnas Bahrain Pilih Dicoret FIFA dan AFC dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Ramdani Bur, Jurnalis - Jum'at, 18 Oktober 2024 | 13:57 WIB
Timnas Bahrain terancam dicoret FIFA dan AFC dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
PRIORITASKAN keselamatan pemain, Timnas Bahrain pilih dicoret FIFA dan AFC dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sekretaris (Sekjen) Federasi Sepakbola Bahrain (BFA), Rashid Al-Zoubi, mengaku akan mengirimkan berbagai bukti serangan netizen Indonesia kepada FIFA dan AFC.

Melalui bukti ini, Rashid Al-Zoubi berharap FIFA dan AFC mengabulkan permintaan mereka agar laga Timnas Indonesia vs Bahrain di matchday kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret 2025 digelar di luar Indonesia alias di tempat netral.

“FA Bahrain dalam proses mengirimkan surat resmi ke AFC dan FIFA untuk mengklarifikasi semua keadaan yang terjadi. Kami akan melaporkan apa yang kami alami setelah pertandingan disertai dengan bukti-bukti,” kata Rashid Al-Zoubi kepada AFP, Okezone mengutip dari An Nahar, Jumat (18/10/2024).

“Sekarang prioritas kami adalah menjaga keselamatan seluruh Anggota tim,” lanjut Rashid Al-Zoubi.

Berhubung keselamatan yang menjadi prioritas, apakah BFA rela Timnas Bahrain dicoret dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Jika permintaan mereka bermain di tempat netral ditolak FIFA dan AFC, Bahrain mau tak mau harus bermain di Indonesia.

Jika nantinya Bahrain enggan datang ke Indonesia meski sudah mendapat jaminan keselamatan dari PSSI, Timnas Bahrain berpotensi mendapatkan hukuman berat dari FIFA dan AFC. Hukuman berat yang dimaksud adalah dicoret dari keikutsertaan mereka di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia pernah merasakan kekejaman FIFA pada 1957. Saat itu, Timnas Indonesia dicoret dari keikutsertaannya di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia-Afrika.

Halaman:
1 2
      
