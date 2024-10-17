Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Emosi Dengar Permintaan BFA untuk Gelar Laga Timnas Indonesia vs Bahrain di Tempat Netral

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |13:33 WIB
Shin Tae-yong Emosi Dengar Permintaan BFA untuk Gelar Laga Timnas Indonesia vs Bahrain di Tempat Netral
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
TANGERANG – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong tampak emosi mendengar permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain (BFA) untuk memindahkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain di lokasi yang netral. Menurut STY, permintaan itu tak masuk akal karena ia merasa orang Indonesia baik sehingga aneh jika Bahrain tak berani bermain di Jakarta.

Untuk yang belum tahu, BFA baru saja merilis pernyataan untuk meminta venue pertandingan melawan Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Rabu (16/10/2024) dipindahkan karena alasan keamanan. BFA meminta laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 25 Maret 2025 itu dipindah ke tempat netral.

Permintaan ini muncul setelah BFA khawatir dengan teror suporter Indonesia. Para pendukung Timnas Indonesia diketahui masih memprotes hasil imbang melawan Bahrain (2-2) yang diduga kuat karena kepemimpinan buruk dari wasit Ahmed Al Kaf.

Shin Tae-yong menilai permintaan ini tidaklah masuk akal. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, kekhawatiran Bahrain terhadap teror suporter Timnas Indonesia adalah ketakutan semu. Shin Tae-yong menilai reaksi suporter Timnas Indonesia usai pertandingan di Bahrain sebagai hal yang wajar.

Timnas Indonesia vs Bahrain

“100 persen itu tidak masuk akal,” kata Shin Tae-yong kepada awak media di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

1 2
      
