Media Bahrain Sebut Roberto Mancini Dipecat sebagai Pelatih Arab Saudi, Buntut Ditahan Timnas Bahrain

MEDIA Bahrain, Al Watan News, menyebut Roberto Mancini dipecat sebagai pelatih Timnas Arab Saudi. Hal ini buntut Timnas Arab Saudi ditahan imbang Bahrain dengan skor 0-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dikabarkan Al Watan News, Kamis (17/10/2024), ada pertemuan yang langsung dilakukan Presiden Federasi Sepakbola Arab Saudi, Yaser Al-Meshal, dengan Mancini usai laga Timnas Arab Saudi vs Bahrain. Laga itu diketahui digelar di Stadion King Abdullah, Jeddah, pada Selasa 15 Oktober 2024.

Meski begitu, belum ada pengumuman resmi yang disampaikan pihak Federasi Sepakbola Arab Saudi sampai saat ini. Tetapi, isu pemecatan Mancini sudah tersiar luas di media dan berbagai platform media sosial setempat.

“Berita beredar di media Arab Saudi, di media sosial, tentang Federasi Sepakbola Arab Saudi yang memecat pelatih Italia Roberto Mancini dari posisinya sebagai pelatih tim utama, setelah Al-Akhdar bermain imbang dengan tim nasional kami di laga keempat babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia,” tulis Al Watan News, dikutip Okezone Kamis (17/10/2024).

“Belum ada keputusan atau pernyataan resmi yang dikeluarkan terkait pemecatan pelatih Italia Mancini dari jabatannya, namun situasi menunjukkan bahwa saat ini setelah tersiar kabar bahwa ada pertemuan antara Presiden Federasi, Yasser Al-Meshal, dengan pelatih langsung di Stadion Al-Jawhara di Jeddah setelah pertandingan melawan tim kami,” lanjutnya.

“Media telah mengindikasikan bahwa baik pelatih Saudi Saleh Al-Mohammadi dan pelatih Maroko Hussein Amouta sangat diusulkan untuk memimpin tim pada periode mendatang,” jelas Al Watan News.