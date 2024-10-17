AFC Anggap Timnas Bahrain Mundur dari Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jika Menolak Main di Indonesia?

AFC bisa anggap Timnas Bahrain mundur dari Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menolak melawan Indonesia di Tanah Air. (Foto: Instagram/@bahrainfa)

KONFEDERASI Sepakbola Asia (AFC) menganggap Timnas Bahrain mundur dari Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menolak main di Indonesia? Sebelumnya, AFC menganggap klub asal India, Mohun Bagan, mundur dari AFC Champions League 2 2024-2025 karena menolak bermain di Iran.

Mohun Bagan enggan berangkat ke Iran untuk menghadapi klub setempat, Tractor SC, karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya. Sekadar diketahui, laga Tractor SC vs Mohun Bagan sedianya digelar pada 3 Oktober 2024.

(Mantan bek Persib Bandung Alberto Rodriguez kini main di Mohun)

Laga itu digelar hanya satu hari dari Iran yang mengirimkan puluhan rudal ke Israel. Mohun Bagan khawatir ketika mereka bermain di Iran, Israel melakukan serangan balasan.

“Mohun Bagan dianggap mengundurkan diri dari AFC Champions League 2. Semua pertandingan yang dimainkan Mohun Bagan dianggap batal demi hukum,” tulis pernyataan resmi AFC pada awal pekan lalu.

“Untuk menghindari kesalahan, semua poin dan gol yang telah dicetak Mohun Bagan dihapuskan,” lanjut pernyataan di atas.

Menarik menanti apakah AFC juga menganggap Timnas Bahrain mengundurkan diri dari Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Sekadar diketahui, Federasi Sepakbola Bahrain (BFA) meminta kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan venue laga Timnas Indonesia vs Bahrain yang merupakan matchday kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 25 Maret 2025.