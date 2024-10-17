Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Suporter Garuda Masih Kaget dengan Keputusan Strategi Shin Tae-yong di Laga Timnas Indonesia vs China

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |04:02 WIB
Suporter Garuda Masih Kaget dengan Keputusan Strategi Shin Tae-yong di Laga Timnas Indonesia vs China
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

BANYAK pencinta sepakbola Tanah Air yang kecewa dengan keputusan pelatih Shin Tae-yong bereksperimen dengan starategi dan mencoba komposisi pemain di laga Timnas Indonesia vs China. Tentu hal yang paling disesali adalah keberanian mengganti sejumlah pemain inti ,

Skuad Garuda menelan kekalahan tipis 1-2 dari China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa (15/10/2024) malam WIB. Hasil yang cukup disayangkan karena sejatinya Timnas Indonesia tampil cukup menguasai pertandingan dengan statistik penguasaan bola sebesar 76 persen berbanding 24 persen.

Terlepas dari jalannya pertandingan itu, satu hal yang sangat disorot oleh warganet adalah keputusan Shin Tae-yong dalam menentukan 11 pertama Timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu membuat empat perubahan di starting XI saat berjumpa China dibanding lawan Bahrain.

Adapun empat pemain baru yang dimainkan sejak menit awal oleh Shin Tae-yong pada laga ini adalah Asnawi Mangkualam, Shayne Pattynama, Witan Sulaeman, dan Nathan Tjoe-A-On. Dia menepikan Thom Haye, Sandy Walsh, Malik Risaldi, dan Marselino Ferdinan.

Ragnar Oratmangoen

Pemilihan 11 pertama ini mendapat kritikan dari warganet. Sebab menurut mereka, Shin Tae-yong terlalu mengambil resiko karena melakukan eksperimen disaat Timnas Indonesia membutuhkan poin penuh.

Halaman:
1 2
      
