HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Artis Bahrain Lecehkan Lagu Indonesia Raya, Ledek Kekalahan Timnas Indonesia dari China!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |22:40 WIB
Artis Bahrain Lecehkan Lagu Indonesia Raya, Ledek Kekalahan Timnas Indonesia dari China!
Artis Bahrain lecehkan lagu Indonesia Raya sekaligus ledek Timnas Indonesia yang kalah dari China. (Foto: Instagram/@noaimi9)
ARTIS Bahrain dengan akun Instagram @noaimi9 meledek kekalahan 1-2 Timnas Indonesia dari China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa (15/10/2024) malam WIB. Namun, ada yang membuat jengkel dari apa yang dilakukan artis tersebut.

Ia menjadikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, sebagai backsound untuk meledek kekalahan Timnas Indonesia dari China. Alhasil, sejumlah pencinta sepakbola Tanah Air melayangkan protes di akun Instagram-nya, @noaimi9.

Artis Bahrain ledek kekalahan Timnas Indonesia dari China. (Foto: Instagram/@noaimi9)

“Ramein aja lapor ke pak Erik, pak Arya, Sumardji sudah penghinaan negara,” tulis akun @putsssss07 di kolom komentar unggahan @noaimi9..

“Ini parah sih kelewatan menghina lagu kebangsaan kita. Gas report silahturahmi @noaimi9,” sambung akun @futboll.indonesiaa.

Hubungan Indonesia dan Bahrain memanas setelah dua tim nasional sepakbola mereka bertemu di matchday ketiga Grup C pada Kamis, 10 Oktober 2024. Perseteruan muncul akibat keputusan kontroversial yang dibuat pengadil pertandingan, Ahmed Al Kaf.

Wasit Ahmed Al Kaf yang memimpin pertandingan menjadi sorotan pencinta sepakbola Tanah Air. Penyebabnya wasit asal Oman tidak mengakhiri pertandingan sesuai waktu yang ditentukan sebelumnya.

Pria yang memimpin final Piala Asia U-23 2018 ini memberikan injury time selama enam menit. Namun, ketika pertandingan memasuki menit 90+6, wasit sama sekali enggan mengakhiri pertandingan.

Padahal, jika saja laga dihentikan di menit 90+6 atau selambat-lambatnya 90+7, Timnas Indonesia akan menang 2-1 atas Bahrain. Hanya saja faktanya tidak seperti itu dan laga terus bergulir.

Halaman:
1 2
      
