HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Terbanting ke Bumi Usai Kalah 1-2 dari Timnas China, Singgung Capaian Park Hang-seo!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |22:19 WIB
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Terbanting ke Bumi Usai Kalah 1-2 dari Timnas China, Singgung Capaian Park Hang-seo!
Timnas Indonesia disebut Timnas Vietnam kembali ke bumi usai kalah 1-2 dari Timnas China (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyebut Timnas Indonesia terbanting ke bumi usai kalah dari Timnas China 1-2 pada matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka lalu menyinggung soal pencapaian Timnas Vietnam.

Laga Timnas China vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa (15/10/2024) malam WIB. Skor akhir 2-1 untuk Tim Naga.

Ivar Jenner tampil dalam laga Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Kedua gol China dicetak oleh Behram Abduweli (21’) dan Zhang Yuning (44’). Sementara, Indonesia memperkecil skor lewat Thom Haye (86’).

Seperti biasa, media Vietnam langsung bereaksi atas hasil tersebut. Mereka mengatakan, Timnas Indonesia sudah waktunya kembali membumi setelah dipuja-puja.

“Kekalahan yang patut disesali ini membawa Timnas Indonesia kembali ke bumi setelah dipuji-puji untuk waktu yang lama,” tulis Soha.vn dalam artikelnya, Selasa (15/10/2024).

Lebih lanjut, mereka mengungkit fakta pencapaian Timnas Vietnam pada babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Sebab, anak asuh Park Hang-seo kala itu merebut empat poin dari 10 laga.

Halaman:
1 2
      
