HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Ledek Timnas Indonesia yang Kalah 1-2 dari China

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |22:12 WIB
Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China. (Foto: AFC)
TIMNAS Indonesia kalah 1-2 dari tuan rumah China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, masyarakat Malaysia dengan akun @OnefootbalM mengeluarkan ledekan. Akun ini membagikan momen ketika Timnas Malaysia menahan tuan rumah China 1-1 dalam laga uji coba yang digelar pada September 2023.

“Tutorial untuk seri dengan China di Bumi China ada di Astro Arena,” tulis @OnefootbalM.

Masyarakat Malaysia ledek Timnas Indonesia yang kalah 1-2 dari China. (Foto: X/@OneFootballM)

(Masyarakat Malaysia ledek Timnas Indonesia yang kalah 1-2 dari China. (Foto: X/@OneFootballM)

kekalahan 1-2 yang dialami Timnas Indonesia dari China masuk kategori mengejutkan. Meski secara ranking FIFA kalah dari China, kondisi terkini dan materi pemain Timnas Indonesia masih lebih oke.

Timnas Indonesia dihuni pemain-pemain top yang merumput di kompetisi top Eropa seperti Mees Hilgers, Jay Idzes hingga Thom Haye. Sementara itu, China hanya diperkuat pemain-pemain yang mentas di kompetisi lokal.

Di tiga laga awal Grup C, China selalu kalah. Sementara itu, Timnas Indonesia justru tidak terkalahkan dalam tiga laga awal, yang mana selalu meraih imbang.

Namun, Sederet fakta positif yang dimiliki Timnas Indonesia tidak berkorelasi positif di lapangan. Timnas Indonesia justru tertinggal dua gol lebih dulu di babak pertama lewat gol-gol yang dicetak Behram Abduweli pada menit 21 dan Zhang Yuning (44’).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
