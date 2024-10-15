Timnas Indonesia Ditekuk China 1-2, Erick Thohir: Kami akan Evaluasi

Timnas Indonesia akan dievaluasi oleh PSSI sepulang dari China (Foto: PSSI)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berjanji mengevaluasi Timnas Indonesia usai kalah 1-2 dari Timnas China di matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, dukungan harus tetap diberikan.

Laga Timnas China vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Kamis (15/10/2024) malam WIB. Skor akhir 2-1 untuk Tim Naga.

Kedua gol China dicetak oleh Behram Abduweli (21’) dan Zhang Yuning (44’). Sementara, Indonesia memperkecil skor lewat Thom Haye (86’).

Erick mengatakan tim asuhan Shin Tae-yong segera berbenah dengan dua hasil dalam periode Oktober 2024, yakni imbang 2-2 kontra Timnas Bahrain dan kalah dari China. Hal itu agar mereka bisa bangkit dalam laga-laga ke depan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

"Sepulang mereka dari China saya akan mengadakan evaluasi," kata Erick dilansir dari laman Instagram pribadinya @erickthohir, Selasa (15/10/2024).

Menteri BUMN itu mengatakan, perjuangan Timnas Indonesia tetap harus diapresiasi meski pun gagal meraih kemenangan. Pasalnya, Jay Idzes dan kolega sudah bekerja keras dalam laga itu.