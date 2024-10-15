Eksperimen Shin Tae-yong Jadi Penyebab Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari China di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di matchday keempat Grup C. (Foto: AFC)

SHIN Tae-yong berani melakukan eksperimen di laga krusial melawan China sehingga Timnas Indonesia kalah 1-2 di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa (15/10/2024) malam WIB. Sandy Walsh yang tampil oke sebagai starter saat Timnas Indonesia menahan Arab Saudi, Australia dan Bahrain, tidak dimainkan saat sang tim kalah 1-2 dari China.

Benar, Sandy Walsh dikabarkan sempat mengalami cedera ringan. Jika kondisi Sandy Walsh tidak bugar, kenapa pesepakbola 29 tahun itu tetap disertakan di bangku cadangan dan justru Eliano Reijnders yang tidak dibawa ke laga ini? Padahal, Eliano Reijnders biasa diperankan sebagai wing back/fullback kanan saat membela sang klub, PEC Zwolle.

(Asnawi tampil under perform di laga Timnas Indonesia vs China)

Akibatnya, kapten Asnawi Mangkualam yang dipilih sebagai starter oleh Shin Tae-yong untuk mengisi area kanan Timnas Indonesia. Beberapa kali, pemain Port FC ini kehilangan bola, baik direbut lawan atau melakukan salah umpan.

Shayne Pattynama yang bertugas sebagai wing back kiri juga gagal tampil optimal. Untuk pertama kalinya main sebagai starter di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain KAS Eupen ini gagal tampil optimal.

Ia menjadi penyebab terciptanya gol pertama China yang diciptakan Behram Abduweli di menit 21. Shayne Pattynama yang awalnya ingin membiarkan si kulit bulat meninggalkan lapangan, justru membiarkan pemain lawan memberikan assist kepada Behram Abduweli.

Witan Sulaeman yang tampil sebagai starter juga kurang prima. Akibatnya, Shayne Pattynama dan Witan Sulaeman diganti di awal babak kedua.