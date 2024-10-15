Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 2-1 dari China: Merosot Tajam, Dipepet Malaysia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |21:03 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 2-1 dari China: Merosot Tajam, Dipepet Malaysia?
Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 2-1 dari China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Akibat kekalahan ini, Timnas Indonesia kehilangan 9,69 poin di ranking FIFA.

Akibatnya, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- turun tiga posisi dari peringkat 127 ke 130 dunia dengan 1,118.37 poin. Posisi 130 lebih buruk ketimbang peringkat awal Timnas Indonesia sebelum FIFA Matchday Oktober 2024 dimulai (129).

(Asnawi Mangkualam gagal membantu Timnas Indonesia menang atas China. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Meski begitu, posisi 130 yang ditempati Timnas Indonesia belumlah aman. Skuad asuhan Shin Tae-yong bisa melorot ke peringkat 132 dunia jika Malawi dan Rwanda sama-sama meraih kemenangan atas lawan-lawannya di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025 malam ini.

Menempati posisi 130 dunia, Timnas Indonesia masih unggul dari Malaysia. Skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- saat ini menempati peringkat 134 dunia dengan 1,113.92 angka.

Sekarang harapannya kekalahan ini tidak membuat mental Timnas Indonesia terjatuh. Sebab, masih ada enam laga yang bisa diandalkan Timnas Indonesia ke depan untuk meraih hasil positif.

Terdekat, lawan Timnas Indonesia adalah Jepang. Laga lanjutan matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan dilangsungkan di Jakarta pada Jumat, 15 November 2024 pukul 19.00 WIB.

