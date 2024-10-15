Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Timnas China: Thom Haye Perkecil Skor 1-2!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |20:48 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Timnas China: Thom Haye Perkecil Skor 1-2!
Timnas Indonesia memperkecil skor 1-2 dari Timnas China lewat gol Thom Haye (Foto: PSSI)
A
A
A

QINGDAO – Hasil Timnas Indonesia vs Timnas China sudah diketahui hingga menit ke-85. Skor laga di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, China, Selasa (15/10/2024) malam WIB, itu tercatat 2-1 masih untuk keunggulan tuan rumah.

Namun, Indonesia sukses memperkecil skor di menit ke-85. Thom Haye menghidupkan harapan lewat golnya. 

Timnas Indonesia

Jalannya Pertandingan

Sampai menit ke-75, tak ada juga peluang berbahaya untuk Indonesia mau pun tuan rumah. Sebab, mereka lebih fokus menumpuk pemain di area pertahanan.

Gol yang ditunggu Indonesia akhirnya tiba di menit ke-86! Berawal dari kemelut, Haye sukses memperkecil skor!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/51/1635625/indonesia-para-badminton-international-2025-jadi-panggung-perebutan-poin-paralimpiade-total-hadiah-tembus-rp249-juta-xej.webp
Indonesia Para Badminton International 2025 Jadi Panggung Perebutan Poin Paralimpiade, Total Hadiah Tembus Rp249 Juta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/pelatih_selangor_fc_christophe_gamel.jpg
Pelatih Selangor FC Kirim Ancaman Serius untuk Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement