Hasil Timnas Indonesia vs Timnas China: Thom Haye Perkecil Skor 1-2!

Timnas Indonesia memperkecil skor 1-2 dari Timnas China lewat gol Thom Haye (Foto: PSSI)

QINGDAO – Hasil Timnas Indonesia vs Timnas China sudah diketahui hingga menit ke-85. Skor laga di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, China, Selasa (15/10/2024) malam WIB, itu tercatat 2-1 masih untuk keunggulan tuan rumah.

Namun, Indonesia sukses memperkecil skor di menit ke-85. Thom Haye menghidupkan harapan lewat golnya.

Jalannya Pertandingan

Sampai menit ke-75, tak ada juga peluang berbahaya untuk Indonesia mau pun tuan rumah. Sebab, mereka lebih fokus menumpuk pemain di area pertahanan.

Gol yang ditunggu Indonesia akhirnya tiba di menit ke-86! Berawal dari kemelut, Haye sukses memperkecil skor!