Kisah Pemain Liverpool Keturunan Indonesia Virgil van Dijk, Lakukan Selebrasi Khas Ole Romeny di Kualifikasi Piala Dunia 2026

KISAH pemain Liverpool keturunan Indonesia, Virgil van Dijk, menarik diulas. Dia lakukan selebrasi khas Ole Romeny di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Momen itu terjadi kala Van Dijk membela Timnas Belanda di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa pada bulan ini. Dia turut cetak gol ke gawang Finlandia.

1. Tampil Moncer Bersama Timnas Belanda.

Timnas Belanda melakoni 2 pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa pada Oktober 2025 ini. Mereka hadapi Malta dan juga Finlandia.

Kemenangan besar pun diraih Belanda dalam dua pertandingan lanjutan Grup G itu. Kedua laga diselesaikan dengan kemenangan 4-0.

Dalam laga kontra Finlandia yang berlangsung di Johan Cruijff Arena, pada Minggu 12 Oktober 2025 malam WIB, Van Dijk turut sumbang 1 gol untuk Belanda. Dia jebol gawang Finlandia pada menit ke-17.