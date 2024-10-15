Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Timnas China: Skor 0-2 Belum Berubah hingga Menit ke-75

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |20:35 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Timnas China: Skor 0-2 Belum Berubah hingga Menit ke-75
Timnas Indonesia masih tertinggal 0-2 dari Timnas China (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

QINGDAO – Hasil Timnas Indonesia vs Timnas China sudah diketahui hingga menit ke-75. Skor laga di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, China, Selasa (15/10/2024) malam WIB, itu tercatat 2-0 untuk tuan rumah.

Indonesia terus menggempur pertahanan China di babak kedua ini. Namun, belum ada gol tercipta hingga menit ke-75.

Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: AFC)

Jalannya Pertandingan

Usai rehat, Indonesia berusaha meningkatkan serangan. Namun, China yang sudah unggul 2-0 malah lebih nyaman mengontrol jalannya pertandingan.

Kans pertama didapat Nathan Tjoe-A-On lewat tembakan jarak jauh di menit ke-51 tetapi jauh melenceng. Hingga 15 menit berjalan, belum ada lagi peluang tercipta bagi Indonesia mau pun China.

Sampai menit ke-75, tak ada juga peluang berbahaya untuk Indonesia mau pun tuan rumah. Skor 2-0 untuk keunggulan China masih bertahan.

Halaman:
1 2
      
