HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |18:06 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini
Simak link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas China di sini (Foto: PSSI)
A
A
A

QINGDAO – Klik di sini! Ini link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini. Laga tersebut berlangsung Kamis (15/10/2024) pukul 19.00 WIB di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, China.

Laga Timnas China vs Timnas Indonesia itu merupakan matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim masih paceklik kemenangan hingga matchday tiga.

Timnas Indonesia

Jelang laga ini, kedua kesebelasan berada dalam situasi yang bertolak belakang. Tuan rumah China belum sama sekali memetik poin dari tiga pertandingan yang sudah digelar.

Xie Wenneng dan kawan-kawan bahkan punya selisih gol minus yang cukup mencolok yakni -10. Mereka baru memasukkan dua gol dan sudah kebobolan 12 kali!

Di sisi lain, Indonesia sejatinya memulai dengan cukup bagus. Skuad Garuda mengemas tiga angka dari tiga pertandingan yang sudah dilakoni alias selalu seri.

Namun, pada laga terakhirnya, Indonesia harus menelan pil pahit. Kemenangan dengan skor 2-1 atas Timnas Bahrain buyar di depan mata sehingga membawa pulang satu poin.

Halaman:
1 2
      
