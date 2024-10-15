Penyebab Eliano Reijnders Gagal Masuk Skuad Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini

Eliano Reijnders gagal masuk skuad Timnas Indonesia melawan Timnas China karena hal ini (Foto: PSSI)

QINGDAO – Penyebab Eliano Reijnders gagal masuk skuad Timnas Indonesia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini sudah diketahui. Hal itu berdasarkan penuturan Manajer Timnas Indonesia, Sumardji.

Pria berkacamata itu menuturkan, Eliano tidak masuk skuad untuk laga itu bukan karena cedera. Sebab, kondisi pemain PEC Zwolle itu saat ini baik-baik saja.

"Eliano tidak cedera," kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (15/10/2024).

COO Bhayangkara FC itu mengatakan, tidak masuknya Eliano merupakan rencana dari pelatih Shin Tae-yong. Ia punya pertimbangan matang untuk tidak melibatkan adik dari Tijjani Reijnders tersebut.

“Itu taktik Shin Tae-yong,” tegas Sumardji.

Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan tiga angka. Poin itu didapat setelah selalu mencatatkan hasil imbang dalam tiga laga.