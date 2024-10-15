5 Pemain Top Eropa yang Pernah Berduel dengan Kevin Diks, Nomor 1 Striker Andalan Manchester City

ADA 5 pemain top Eropa yang pernah berduel dengan Kevin Diks. Meski dirinya bermain di Liga Denmark bersama FC Copenhagen, pemain keturunan Indonesia itu tetap memiliki pengalaman bermain dengan para bintang Eropa karena beberapa kali main di ajang Liga Champions.

Tercatat Diks bermain di Liga Champions selama tiga musim, 2017-2018, 2022-2023, dan 2023-2024. Musim 2023-2024 menjadi tahun terbaik Diks di Liga Champions karena ia sukses membantu FC Copenhagen lolos ke babak 16 besar.

Meski pada akhirnya disingkirkan Manchester City dengan skor agregat 2-6, Diks mendapatkan pengalaman berharga karena ia banyak melawan para pemain top Eropa saat ini. Lantas siapa saja pemain tersebut?

Berikut 5 Pemain Top Eropa yang Pernah Berduel dengan Kevin Diks:

5. Harry Kane





Kevin Diks pernah membantu Copenhagen menahan Bayern Munich 0-0 di fase grup Liga Champions 2023-2025. Berkat satu poin dari laga tersebut, Copenhagen pun sukses lolos dari fase grup dan bermain di babak 16 besar.

Menariknya, saat menahan Bayern 0-0, Diks bertugas sebagai fullback kiri. Sejatinya lawan yang kerap ia hadapi adalah Kingsley Conan yang bermain di sisi kanan Bayern, namun beberapa kali Diks juga kerap berduel dengan Harry Kane, striker andalan Bayern Munich dan Timnas Inggris.

4. Mauro Icardi





Mauro Icardi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Inter Milan, namun saat ini pemain asal Argentina itu tengah bermain untuk klub Liga Turki, Galatasaray. Icardi pun pernah dibuat kewalahan karena dikawal oleh Diks.

Tak hanya sekali, tapi di dua pertemuan fase grup antara Copenhagen vs Galatasaray, Icardi dibuat frustrasi oleh kawalan Diks. Alhasil, Icardi sama sekali tak mencetak gol.