Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Top Eropa yang Pernah Berduel dengan Kevin Diks, Nomor 1 Striker Andalan Manchester City

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |13:31 WIB
5 Pemain Top Eropa yang Pernah Berduel dengan Kevin Diks, Nomor 1 Striker Andalan Manchester City
Kevin Diks bersama pemain Man City, Kevin De Bruyne. (Foto: Instagram/kevindiks2)
A
A
A

ADA 5 pemain top Eropa yang pernah berduel dengan Kevin Diks. Meski dirinya bermain di Liga Denmark bersama FC Copenhagen, pemain keturunan Indonesia itu tetap memiliki pengalaman bermain dengan para bintang Eropa karena beberapa kali main di ajang Liga Champions.

Tercatat Diks bermain di Liga Champions selama tiga musim, 2017-2018, 2022-2023, dan 2023-2024. Musim 2023-2024 menjadi tahun terbaik Diks di Liga Champions karena ia sukses membantu FC Copenhagen lolos ke babak 16 besar.

Meski pada akhirnya disingkirkan Manchester City dengan skor agregat 2-6, Diks mendapatkan pengalaman berharga karena ia banyak melawan para pemain top Eropa saat ini. Lantas siapa saja pemain tersebut?

Berikut 5 Pemain Top Eropa yang Pernah Berduel dengan Kevin Diks:

5. Harry Kane

Harry Kane

Kevin Diks pernah membantu Copenhagen menahan Bayern Munich 0-0 di fase grup Liga Champions 2023-2025. Berkat satu poin dari laga tersebut, Copenhagen pun sukses lolos dari fase grup dan bermain di babak 16 besar.

Menariknya, saat menahan Bayern 0-0, Diks bertugas sebagai fullback kiri. Sejatinya lawan yang kerap ia hadapi adalah Kingsley Conan yang bermain di sisi kanan Bayern, namun beberapa kali Diks juga kerap berduel dengan Harry Kane, striker andalan Bayern Munich dan Timnas Inggris.

4. Mauro Icardi

Kevin Diks vs Mauro Icardi

Mauro Icardi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Inter Milan, namun saat ini pemain asal Argentina itu tengah bermain untuk klub Liga Turki, Galatasaray. Icardi pun pernah dibuat kewalahan karena dikawal oleh Diks.

Tak hanya sekali, tapi di dua pertemuan fase grup antara Copenhagen vs Galatasaray, Icardi dibuat frustrasi oleh kawalan Diks. Alhasil, Icardi sama sekali tak mencetak gol.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178191/timnas_malaysia-80mX_large.jpg
5 Negara ASEAN yang Alami Kenaikan Ranking FIFA per Oktober 2025, Nomor 1 Tembus Peringkat 100 Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178161/timnas_indonesia-UVCj_large.jpg
5 Pelatih Berpengalaman di Asia yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Uzbekistan ke Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177906/timur_kapadze-S0Vf_large.jpg
4 Prestasi Timur Kapadze sang Calon Pelatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Antar Uzbekistan ke Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177042/timnas_indonesia-LHfy_large.jpg
7 Pemain Top Timnas Indonesia yang Masih Bisa Diandalkan untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030, Nomor 1 Kapten Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635279/shin-taeyong-terbuka-kembali-latih-timnas-indonesia-bersedia-tolak-tawaran-negara-lain-kgf.webp
Shin Tae-yong Terbuka Kembali Latih Timnas Indonesia, Bersedia Tolak Tawaran Negara Lain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/luka_modric.jpg
San Siro Menangis! Luka Modric Tak Mau Pensiun Sebelum Bawa Milan Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement