Jadwal dan Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini

JADWAL dan link live streaming RCTI+ antara laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu tepatnya akan dimainkan pada malam ini, Selasa (15/10/2024).

Pertandingan penting antara Timnas Indonesia vs China itu bakal berlangsung di Stadion Qingdao, China. Bermain di hadapan pendukung sendiri jelas menjadi keunggulan untuk China.

Kendati demikian, Timnas Indonesia dipastikan tidak gentar. Para penggawa Garuda sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin selama beberapa hari latihan di China.

Pasukan Shin Tae-yong pun tengah on fire usai ditahan Bahrain 2-2 pada laga sebelumnya. Laga yang berbau kontroversial karena ulah wasit Ahmed Al Kaf itu membuat para pemain Timnas Indonesia bertekad bangkit dan meraih tiga poin perdana di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Kami tiba di Qingdao dari Bahrain dengan semangat dan keberanian tinggi. Kami berharap dapat memberikan yang terbaik dan meraih hasil positif,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs China, dikutip dari PSSI, Selasa (15/10/2024).

Shin Tae-yong pun menegaskan Timnas Indonesia tidak akan memandang remeh China yang kini tengah terpuruk di tiga laga terakhir karena selalu menelan kekalahan. Bagi STY, China tetaplah tim kuat di Asia dan secara level pun jauh di atas Timnas Indonesia (China ranking FIFA 91, Indonesia 129).