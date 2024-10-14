Hasil Timnas Thailand vs Timnas Suriah di Final Kings Cup 2024: Menang 2-1, Gajah Perang Juara!

SONGKHLA – Hasil Timnas Thailand vs Timnas Suriah di Final Kings Cup 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Tinsulanon, Songkhla, Thailand, Senin (14/10/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Tim Gajah Perang.

Dua gol Thailand disarangkan Ekanit Panya (44’) dan Chanathip Songkrasing (90+1’). Sementara, Suriah sempat membalas lewat Ezequiel Ham (53’).

Jalannya Pertandingan

Berambisi juara, Thailand tampil agresif di menit-menit awal. Dalam 20 menit pertandingan, mereka unggul 53% berbanding 47% penguasaan bola plus satu tembakan tepat sasaran dari tiga percobaan.

Peluang tersebut didapat dari tembakan Suphanat Mueanta yang ditangkap kiper Esteban Gllelel dari dalam kotak penalti di menit kelima. Dua menit kemudian, sundulan Nicholas Mickelson melebar.

Lalu, di menit ke-21, lagi-lagi tendangan Mueanta ditangkap dengan baik oleh Gllelel. Hal serupa terjadi pada tembakan Chanathip di menit ke-35 yang juga bisa diselamatkan di tengah gawang.

Kerja keras Thailand berbuah di ujung babak pertama. Umpan silang Mickelson disambut tembakan akurat dari tengah kotak penalti oleh Panya di menit ke-44. Mereka pun unggul 1-0 saat rehat.

Kelar istirahat, Thailand langsung menggebrak. Umpan terobosan Chanathip mampu disambut Jaroensak Wonggorn di menit ke-46 tetapi bola bisa diselamatkan Glellel di pojok kanan bawah gawang.