HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Bantai China 5-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Thailand Bisa Jadi Inspirasi

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |05:59 WIB
Timnas Indonesia berpotensi menang telak di markas China. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia berpeluang menang besar saat melawat ke markas China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Qingdao, China, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Kehadiran pemain-pemain top seperti Mees Hilgers, Jay Idzes, Thom Haye hingga Ragnar Oratmangoen merupakan modal Timnas Indonesia meraih hasil positif kontra China.

Selain itu, tiga kekalahan beruntun yang dialami China di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia praktis meruntuhkan mental skuad asuhan Branko Ivankovic. Dari tiga kekalahan itu, dua di antaranya dialami dengan skor telak yakni dihajar Jepang 0-7 dan dipermalukan Australia 1-3. Momentum ini dapat dimanfaatkan Shin Tae-yong untuk meraih kemenangan pertama di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Bicara kemenangan di markas China, Timnas Indonesia dapat mengambil inspirasi dari Timnas Thailand. Rival Timnas Indonesia di Asia Tenggara ini pernah beberapa kali menang di kandang China.

Kemenangan terakhir Thailand di kandang China terjadi pada 2019 (1-0) saat mentas di China Cup. Bahkan pada 15 Juni 2013 atau ketika Liga Super China sedang bagus-bagusnya, skuad Gajah Perang -julukan Timans Thailand- menang 5-1 di kandang China!

Gol-gol Thailand saat itu dilesakkan Sarawut Masuk, Pokklaw Anan, Adisak Kraisorn (dua gol) dan bocah 19 tahun yang kini muncul sebagai bintang sepakbola Thailand, Chanathip Songkrasin. Karena itu, peluang Timnas Indonesia mengulangi sukses Thailand menang 5-1 terbuka lebar.

Sekalipun tidak menang telak, raihan tiga poin wajib disabet Timnas Indonesia dalam laga ini. Sebab, poin penuh dibutuhkan Timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 via jalur finis dua besar.

