Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs China: Shin Tae-yong Harap Wasit Omar Al Ali Bersikap Adil

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |20:32 WIB
Timnas Indonesia vs China: Shin Tae-yong Harap Wasit Omar Al Ali Bersikap Adil
Shin Tae-yong berharap wasit Omar Al Ali memimpin laga Timnas China vs Timnas Indonesia dengan adil (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

QINGDAO – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berharap wasit Omar Al Ali bersikap adil memimpin laga kontra Timnas China di matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia tidak mau insiden di laga sebelumnya kontra Timnas Bahrain terulang.

Skuad Garuda akan menantang China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. Timnas Indonesia datang dengan modal yang cukup baik, yakni meraih tiga hasil imbang dalam tiga laga yang telah dimainkan.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: PSSI)

Walau pun sebenarnya, Timnas Indonesia bisa saja meraih kemenangan di laga kontra Timnas Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Pasalnya, Skuad Garuda sudah unggul 2-1 hingga laga memasuki menit ke-90. Tapi sayang, mereka harus kecolongan di menit 90+9 sehingga laga berakhir 2-2.

Gol telat dari Bahrain tak luput dari kepemimpinan wasit Ahmed Al Kaf. Pasalnya, pria asal Oman itu tak kunjung meniup peluit panjang meski waktu sudah lewat dari tambahan waktu yang diberikan, yakni selama enam menit.

Mengingat kejadian itu, Shin mengungkapkan kemenangan Timnas Indonesia dirampok pada laga tersebut. Menurutnya, banyak bukti yang menunjukkan bagaimana wasit tidak bersikap adil.

“Jujur pada saat melawan Bahrain kemenangan kami dirampok,” kata Shin dalam konferensi pers, Senin (14/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634515/hari-ini-pssi-umumkan-pelatih-baru-timnas-indonesia-tmm.webp
Hari Ini PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/22/bek_timnas_indonesia_mees_hilgers_foto_pssi.jpg
Bos FC Twente Murka Mees Hilgers Tolak Mentah-Mentah Tawaran Perpanjangan Kontrak!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement