Timnas Indonesia vs China: Shin Tae-yong Harap Wasit Omar Al Ali Bersikap Adil

QINGDAO – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berharap wasit Omar Al Ali bersikap adil memimpin laga kontra Timnas China di matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia tidak mau insiden di laga sebelumnya kontra Timnas Bahrain terulang.

Skuad Garuda akan menantang China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. Timnas Indonesia datang dengan modal yang cukup baik, yakni meraih tiga hasil imbang dalam tiga laga yang telah dimainkan.

Walau pun sebenarnya, Timnas Indonesia bisa saja meraih kemenangan di laga kontra Timnas Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Pasalnya, Skuad Garuda sudah unggul 2-1 hingga laga memasuki menit ke-90. Tapi sayang, mereka harus kecolongan di menit 90+9 sehingga laga berakhir 2-2.

Gol telat dari Bahrain tak luput dari kepemimpinan wasit Ahmed Al Kaf. Pasalnya, pria asal Oman itu tak kunjung meniup peluit panjang meski waktu sudah lewat dari tambahan waktu yang diberikan, yakni selama enam menit.

Mengingat kejadian itu, Shin mengungkapkan kemenangan Timnas Indonesia dirampok pada laga tersebut. Menurutnya, banyak bukti yang menunjukkan bagaimana wasit tidak bersikap adil.

“Jujur pada saat melawan Bahrain kemenangan kami dirampok,” kata Shin dalam konferensi pers, Senin (14/10/2024).