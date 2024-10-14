Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Persiapan Matang, Maarten Paes Optimistis Timnas Indonesia Raih Hasil Positif Lawan China

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |20:08 WIB
Persiapan Matang, Maarten Paes Optimistis Timnas Indonesia Raih Hasil Positif Lawan China
Maarten Paes optimistis Timnas Indonesia raih hasil positif lawan Timnas China (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

QINGDAO – Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, menyatakan persiapan berjalan baik jelang hadapi Timnas China. Pemain FC Dallas itu berharap Skuad Garuda bisa meraih hasil manis di laga tersebut.

Timnas Indonesia akan menghadapi China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi laga keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Maarten Paes (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

Menatap laga kontra China, Paes mengungkap persiapan Timnas Indonesia tidak memiliki kendala. Pemain berusia 26 tahun itu menyatakan Tim Merah Putih datang ke Negeri Tirai Bambu dengan penuh ambisi.

“Saat ini, persiapan kami berjalan sangat baik,” kata Paes dalam konferensi pers jelang lawan China, Senin (14/10/2024).

“Kami terbang dari Bahrain ke Qingdao dengan penuh semangat dan keberanian,” sambung kiper berdarah Belanda itu.

Karena persiapan yang baik, Paes berharap Timnas Indonesia dapat menunjukkan performa terbaiknya. Dengan begitu, mereka mampu meraih hasil positif melawan China.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1635073/kemenpora-panggil-pengurus-cabor-bahas-persiapan-sea-games-2025-qpb.webp
Kemenpora Panggil Pengurus Cabor Bahas Persiapan SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/02/pelatih_juventus_igor_tudor.jpg
Tudor di Ujung Tanduk, Motta Kembali Latih Juventus?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement