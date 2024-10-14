Persiapan Matang, Maarten Paes Optimistis Timnas Indonesia Raih Hasil Positif Lawan China

QINGDAO – Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, menyatakan persiapan berjalan baik jelang hadapi Timnas China. Pemain FC Dallas itu berharap Skuad Garuda bisa meraih hasil manis di laga tersebut.

Timnas Indonesia akan menghadapi China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi laga keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Menatap laga kontra China, Paes mengungkap persiapan Timnas Indonesia tidak memiliki kendala. Pemain berusia 26 tahun itu menyatakan Tim Merah Putih datang ke Negeri Tirai Bambu dengan penuh ambisi.

“Saat ini, persiapan kami berjalan sangat baik,” kata Paes dalam konferensi pers jelang lawan China, Senin (14/10/2024).

“Kami terbang dari Bahrain ke Qingdao dengan penuh semangat dan keberanian,” sambung kiper berdarah Belanda itu.

Karena persiapan yang baik, Paes berharap Timnas Indonesia dapat menunjukkan performa terbaiknya. Dengan begitu, mereka mampu meraih hasil positif melawan China.