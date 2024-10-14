Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Termasuk Jordi Amat!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |18:11 WIB
Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Termasuk Jordi Amat!
Shin Tae-yong mencoret 4 pemain Timnas Indonesia jelang melawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
A
A
A

SHIN Tae-yong mencoret 4 pemain Timnas Indonesia jelang melawan China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB. Empat pemain harus dicoret karena Shin Tae-yong membawa 27 nama ke China.

Sesuai regulasi hanya 23 nama saja yang boleh dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain (DSP). Lantas, siapa saja pemain yang dicoret Shin Tae-yong?

Jordi Amat harus pulang ke Malaysia karena cedera. (Foto: PSSI)

(Jordi Amat harus pulang ke Malaysia karena cedera. (Foto: PSSI)

Okezone memprediksi nama-nama itu adalah Egy Maulana Vikri, Ricky Kambuaya, Jordi Amat dan Hokky Caraka. Jordi Amat pasti dicoret karena bek 32 tahun ini mengalami cedera engkel di laga Timnas Indonesia vs Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB.

Meski cedera, Jordi Amat tetap dibawa ke China. Harapannya saat dibawa ke China kondisi bek berdarah Spanyol-Indonesia ini membaik. Setelah menjalani serangkaian perawatan, Jordi Amat belum pulih sehingga dipulangkan ke Malaysia hari ini.

Sementara itu, Egy Maulana Vikri, Ricky Kambuaya dan Hokky Caraka sebelumnya juga dicoret jelang melawan Bahrain. Disinyalir, tiga nama di atas masih kesulitan menembus 23 nama pemain pilihan Shin Tae-yong.

Egy Maulana Vikri kalah saing dengan Malik Risaldi, Witan Sulaeman dan Marselino Ferdinan yang biasa mengisi posisi winger kanan. Belum lagi Eliano Reijnders yang juga fasih dimainkan sebagai winger kanan.

