Wasit Omar Al Ali Berdoa Jelang Pimpin Laga Timnas Indonesia vs China: Ya Allah Saya Berlindung kepadamu

WASIT Omar Al Ali berdoa jelang memimpin laga Timnas Indonesia vs China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. Di akun Instagram-nya @ omaralali2000, Omar Al Ali meminta perlindungan Allah SWT jelang laga yang digelar besok malam.

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya berkah-Mu, dari hilangnya kesehatan yang baik, dari siksa-Mu yang tiba-tiba, dan dari semua kemurkaan-Mu,” tulis Omar Al Ali di akun Instagram-nya, @omaralali2000, Okezone mengutip dari @futboll.indonesiaa.

(Omar Al Ali berdoa jelang laga Timnas Indonesia vs China. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Tak heran Omar Al Ali memanjatkan doa tuhan kepada yang maha esa. Sebab, ia paham akan menjalani laga panas yang mempertemukan China vs Timnas Indonesia.

Ketika Omar Al Ali diketahui akan memimpin laga China vs Timnas Indonesia pada Jumat, 11 Oktober 2024, wasit asal Uni Emirat Arab (UEA) itu mendapat berbagai serangan dari netizen Indonesia. Pencinta sepakbola Tanah Air khawatir Omar Al Ali bertindak layaknya wasit asal Asia Barat lain, Ahmed Al Kaf.

Sebelumnya, Ahmed Al Kaf menjadi sorotan saat memimpin laga Bahrain vs Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Wasit asal Oman itu mengizinkan laga terus berjalan ketika pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain menginjak menit 90+6.

Padahal, Ahmed Al Kaf awalnya hanya memberikan tambahan enam menit. Jika saja wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di menit 90+6, Timnas Indonesia akan menang 2-1 atas Bahrain.