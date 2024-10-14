Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Jordi Amat Masih Cedera Jelang Timnas Indonesia vs China, Dipulangkan ke Klubnya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |17:13 WIB
Breaking News: Jordi Amat Masih Cedera Jelang Timnas Indonesia vs China, Dipulangkan ke Klubnya!
Jordi Amat dikonfirmasi masih cedera jelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas China (Foto: PSSI)
A
A
A

QINGDAO Jordi Amat dikonfirmasi masih cedera sehari jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas China. Bek veteran itu langsung dipulangkan ke klubnya yakni Johor Darul Takzim di Malaysia.

Kabar tersebut disampaikan Manajer Timnas Indonesia Sumardji dalam siaran langsung Kabar Siang TVOne, Senin (14/10/2024). Ia mengatakan, semua pemain dalam kondisi siap kecuali Amat.

Jordi Amat

“Perlu saya sampaikan kalau seluruh pemain kondisinya bugar dan baik ya, kecuali Jordi Amat,” kata Sumardji, dikutip Senin (14/10/2024).

“Jordi mengalami cedera dari pertandingan kemarin lawan Bahrain," imbuh pria berkaca mata itu.

Memang Jordi Amat mengalami cedera di pertengahan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain pada matchday tiga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia ditarik keluar saat turun minum dan digantikan Rizky Ridho.

Usai laga, Amat mengaku mengalami cedera saat laga melawan Bahrain. Bek berusia 32 tahun itu merasakan sakit di pergelangan kakinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634691/afc-champions-league-elite-dari-mahrez-hingga-nunez-saksikan-pertarungannya-secara-live-di-rcti-fei.webp
AFC Champions League Elite! Dari Mahrez hingga Nunez, Saksikan Pertarungannya Secara LIVE di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/22/bek_timnas_indonesia_mees_hilgers_foto_pssi.jpg
Bos FC Twente Murka Mees Hilgers Tolak Mentah-Mentah Tawaran Perpanjangan Kontrak!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement