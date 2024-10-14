Breaking News: Jordi Amat Masih Cedera Jelang Timnas Indonesia vs China, Dipulangkan ke Klubnya!

Jordi Amat dikonfirmasi masih cedera jelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas China (Foto: PSSI)

QINGDAO – Jordi Amat dikonfirmasi masih cedera sehari jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas China. Bek veteran itu langsung dipulangkan ke klubnya yakni Johor Darul Takzim di Malaysia.

Kabar tersebut disampaikan Manajer Timnas Indonesia Sumardji dalam siaran langsung Kabar Siang TVOne, Senin (14/10/2024). Ia mengatakan, semua pemain dalam kondisi siap kecuali Amat.

“Perlu saya sampaikan kalau seluruh pemain kondisinya bugar dan baik ya, kecuali Jordi Amat,” kata Sumardji, dikutip Senin (14/10/2024).

“Jordi mengalami cedera dari pertandingan kemarin lawan Bahrain," imbuh pria berkaca mata itu.

Memang Jordi Amat mengalami cedera di pertengahan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain pada matchday tiga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia ditarik keluar saat turun minum dan digantikan Rizky Ridho.

Usai laga, Amat mengaku mengalami cedera saat laga melawan Bahrain. Bek berusia 32 tahun itu merasakan sakit di pergelangan kakinya.