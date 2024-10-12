Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia Melesat Posisinya di Ranking FIFA Oktober 2024, Pepet Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |18:51 WIB
Timnas Malaysia Melesat Posisinya di Ranking FIFA Oktober 2024, Pepet Timnas Indonesia!
Timnas Malaysia naik 2 posisi di ranking FIFA Oktober 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
TIMNAS Malaysia melesat posisinya di ranking FIFA Oktober 2024 meski belum melakoni pertandingan antarnegara bulan ini. Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Malaysia naik dua posisi dari peringkat 132 ke 130 dunia.

Skuad asuhan Pau Marti Vicente itu hanya terpaut dua anak tangga dari Timnas Indonesia yang naik satu peringkat dari posisi 129 ke 128 usai bermain 2-2 dengan Bahrain, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Lantas, kok bisa Arif Aiman dan kawan-kawan naik posisi di ranking FIFA Oktober 2024 meski belum melakoni pertandingan antarnegara bulan ini?

Timnas Malaysia sejauh ini hanya melakoni laga uji coba kontra klub Selandia Baru, Auckland FC. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

(Timnas Malaysia sejauh ini hanya melakoni laga uji coba kontra klub Selandia Baru, Auckland FC. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Penyebabnya karena Rwanda yang sebelumnya menempati peringkat 130 dunia, turun tiga posisi bulan ini. Rwanda turun tiga posisi dari peringkat 130 ke 133 dunia setelah kalah 0-3 dari Benin di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025 pada Sabtu, (12/10/2024) dini hari WIB.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, kapan Timnas Malaysia menggelar laga internasionalnya bulan ini? Sesuai jadwal, Timnas Malaysia hanya menggelar satu laga uji coba bulan ini, tepatnya kontra tim peringkat 95 dunia, Selandia Baru.

Laga rencananya dilangsungkan di Auckland, Selandia Baru pada Senin, 14 Oktober 2024 siang WIB. Jika menang atas Selandia Baru, Malaysia mendapatkan tambahan sekira enam poin di ranking FIFA Oktober 2024.

Posisi Timnas Malaysia pun diprediksi naik satu posisi dari peringkat 130 ke 129 dunia. Bagaimana jika kalah? Jika kalah, Timnas Malaysia kehilangan tiga poin dan berpotensi turun satu anak tangga ke posisi 131 dunia.

