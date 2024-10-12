BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Resmi Naik ke Peringkat 128 Dunia, Ini Penyebabnya!

Timnas Indonesia naik posisi ke 128 dunia. (Foto: PSSI)

TIM Nasional (Timnas) Indonesia resmi naik ke peringkat 128 dunia meski belum memainkan pertandingan lagi usai imbang 2-2 melawan Bahrain. Alasannya karena negara yang sebelumnya berdiri ranking 128 FIFA, yakni Timnas Niger, menelan kekalahan di Kualifikasi Piala Afrika 2025 pada Sabtu (12/10/2024).

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia memang baru bertanding. Tepatnya skuad Garuda ditahan 2-2 oleh Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis 10 Oktober 2024.

Laga tersebut merupakan matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Karena cuma meraih hasil imbang, Timnas Indonesia hanya bisa mengumpulkan tambahan 4,39 poin dan kini total mereka sudah membukukan 1.128,56 poin.

Jumlah total poin tersebut belum cukup untuk membuat Timnas Indonesia beranjak dari posisi 129 dunia. Namun, tak disangka negara yang tepat berada di atas Garuda, yakni Niger justru menelan kekalahan saat melawan Angola di Grup F Kualifikasi Piala Afrika 2025.

Niger kalah 0-2 dari Angola saat bermain di Stadion 11 November, Angola. Kekalahan itu membuat Niger kehilangan -9,03 poin.

Alhasil, total poin Niger menjadi 1.123,36 angka. Jumlah tersebut lebih kecil dari Timnas Indonesia yang mengumpulkan 1.128,56 poin.