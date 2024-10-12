Media China Justru Bahagia Timnas Indonesia Dirugikan oleh Wasit Ahmed Al Kaf di Laga Kontra Bahrain

MEDIA asal China, Sohu tampak bahagia usai Timnas Indonesia dirugikan oleh wasit Ahmed Al Kaf saat ditahan Bahrain 2-2 di matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya berkat bantuan wasit, Timnas Indonesia gagal menang dan upaya China mengejar Bahrain dan skuad Garuda di klasemen Grup C bisa terwujud.

Seperti yang diketahui, Timnas China sejauh ini belum pernah menang di tiga laga awal Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hasil itu membuat China terpuruk di dasar klasemen dengan 0 poin.

Meski selalu kalah, harapan China untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Bila melihat kondisi saat ini, harapan China adalah lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan untuk mencapai itu, mereka harus finis ketiga dan keempat.

Upaya mengejar peringkat ketiga dan keempat mungkin saja akan sulit jika Timnas Indonesia menang atas Bahrain. Sebab Garuda nantinya memiliki 5 poin dan naik ke peringkat kedua.

Namun, kenyataan Timnas Indonesia ditahan Bahrain 2-2 karena ulah wasit yang tak mengakhiri pertandingan di menit 90+6’. Padahal tambahan waktu hanya enam menit, tapi wasit justru tetap membiarkan laga berjalan hingga Bahrain mencetak gol di menit 90+9’.

Kini Timnas Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin, sementara Bahrain di peringkat keempat dengan 4 poin. Tim-tim lain seperti Australia dan Arab Saudi juga 4 poin, hanya Jepang yang masih sempurna denagn 9 poin.