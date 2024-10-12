Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih China Sudah Pikirkan Timnas Indonesia saat di Pertandingan Lawan Australia: Lawan Garuda Lebih Penting!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |11:47 WIB
Pelatih China Sudah Pikirkan Timnas Indonesia saat di Pertandingan Lawan Australia: Lawan Garuda Lebih Penting!
Pelatih Timnas China, Branko Ivankovic. (Foto: Instagram/chinafootballassociation)
QINGDAO - Tim Nasional (Timnas) China tampaknya akan bermain maksimal saat melawan Timnas Indonesia di matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab saat lawan Australia, pelatih Timnas China, Branko Ivankovic sudah memikirkan pertandingan melawan Garuda.

Hal itu dapat dilihat dari keputusan Ivankovic yang menarik gelandang andalannya, Xie Wenneng di jeda turun minum saat melawan China di matchday ketiga Grup C. Keputusan itu dibuat karena Ivankovic tak ingin gelandang anyarnya itu mengalami cedera karena ia dibutuhkan untuk menghadapi Timnas Indonesia.

Tim Naga -julukan Timnas China- memperpanjang tren negatif mereka setelah kalah 1-3 dari Australia pada Kamis (10/10/2024) lalu. Dalam laga tersebut, satu-satunya gol China dicetak oleh gelandang masa depannya, yakni Xie Wenneng pada menit ke-20.

Timnas Australia vs China

Akan tetapi, gelandang berusia 23 tahun itu terpaksa harus ditarik keluar pada babak kedua. Ivankovic nyatanya memang sengaja menarik keluar Xie Wenneng karena mengalami rasa sakit pada kakinya.

“Setelah babak pertama (laga melawan Australia), dia merasa tidak nyaman di kakinya, jadi saya harus menggantinya,” tutur Ivankovic, dikutip dari Soha, Sabtu (12/10/2024).

Juru taktik asal Kroasia itu mau tidak mau melakukan hal itu karena tidak ingin Xie Wenneng absen saat mereka menjamu Timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa (15/10/2024) mendatang. Menurut Ivankovic, laga melawan Skuad Garuda adalah laga yang sangat penting.

“Pertandingan melawan Indonesia sangat penting. Saya menariknya keluar untuk mencegah cedera dan berharap dia siap untuk pertandingan berikutnya,” terang pelatih berusia 70 tahun itu.

