Apakah Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik atau Turun Usai Lawan Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Timnas Indonesia naik ke peringkat 128 dunia setelah bermain 2-2 dengan Bahrain. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

APAKAH ranking FIFA Timnas Indonesia naik atau turun usai lawan Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026? Begini perhitungannya.

Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mendapatkan hasil imbang di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga yang digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis 10 Oktober 2024 itu, laga berakhir dengan skor sama kuat 2-2.

(Laga Bahrain vs Timnas Indonesia berakhir 2-2. (Foto: PSSI)

Bahrain unggul lebih dulu setelah Mohamed Marhoon mencetak gol melalui tendangan bebas indah di menit 15. Jelang turun minum, Ragnar Oratmangoen mencetak gol penyeimbang untuk Indonesia.

Pada babak kedua, Timnas Indonesia berbalik unggul setelah Rafael Struick mencetak gol lewat tendangan melengkung yang indah di menit 74. Nahas, kemenangan yang sudah ada di genggaman mendadak sirna setelah Mohamed Marhoon kembali mencetak gol di menit ke-99.

Namun, kontroversi menyelimuti gol kedua Bahrain karena gol tersebut tercipta di menit ke-99. Padahal, masa perpanjangan waktu yang diberikan wasit Ahmed Al Kaf hanyalah 6 menit.

Wasit asal Oman itu dengan sengaja membiarkan laga terus berlanjut hingga Timnas Bahrain mencetak gol. Pertandingan baru usai setelah Ahmed Al Kaf meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan tepat setelah skuad Garuda melakukan kick off.

Dengan hasil imbang yang dipenuhi kontroversi ini, Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan perolehan tiga angka, meski seharusnya bisa duduk di posisi kedua andai menang atas Bahrain.

Hasil imbang ini juga membuat Timnas Indonesia meraih tambahan 4,39 poin di ranking FIFA. Awalnya, tambahan poin ini belum membuat posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA beranjak naik. Skuad garuda sempat tertahan di peringkat 129.