Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Apakah Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik atau Turun Usai Lawan Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |17:12 WIB
Apakah Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik atau Turun Usai Lawan Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Timnas Indonesia naik ke peringkat 128 dunia setelah bermain 2-2 dengan Bahrain. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

APAKAH ranking FIFA Timnas Indonesia naik atau turun usai lawan Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026? Begini perhitungannya.

Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mendapatkan hasil imbang di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga yang digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis 10 Oktober 2024 itu, laga berakhir dengan skor sama kuat 2-2.

Laga Bahrain vs Timnas Indonesia berakhir 2-2. (Foto: PSSI)

(Laga Bahrain vs Timnas Indonesia berakhir 2-2. (Foto: PSSI)

Bahrain unggul lebih dulu setelah Mohamed Marhoon mencetak gol melalui tendangan bebas indah di menit 15. Jelang turun minum, Ragnar Oratmangoen mencetak gol penyeimbang untuk Indonesia.

Pada babak kedua, Timnas Indonesia berbalik unggul setelah Rafael Struick mencetak gol lewat tendangan melengkung yang indah di menit 74. Nahas, kemenangan yang sudah ada di genggaman mendadak sirna setelah Mohamed Marhoon kembali mencetak gol di menit ke-99.

Namun, kontroversi menyelimuti gol kedua Bahrain karena gol tersebut tercipta di menit ke-99. Padahal, masa perpanjangan waktu yang diberikan wasit Ahmed Al Kaf hanyalah 6 menit.

Wasit asal Oman itu dengan sengaja membiarkan laga terus berlanjut hingga Timnas Bahrain mencetak gol. Pertandingan baru usai setelah Ahmed Al Kaf meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan tepat setelah skuad Garuda melakukan kick off.

Dengan hasil imbang yang dipenuhi kontroversi ini, Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan perolehan tiga angka, meski seharusnya bisa duduk di posisi kedua andai menang atas Bahrain.

Hasil imbang ini juga membuat Timnas Indonesia meraih tambahan 4,39 poin di ranking FIFA. Awalnya, tambahan poin ini belum membuat posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA beranjak naik. Skuad garuda sempat tertahan di peringkat 129.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177713/shin_tae_yong_berpotensi_kembali_melatih_timnas_indonesia_pssi-WLsH_large.jpg
3 Alasan Shin Tae-yong Segera Comeback ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Urusan Uang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177711/timur_kapadze_tertarik_melatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-2X67_large.jpg
Info A1, Timur Kapadze Tertarik Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177709/timnas_indonesia-Ljd0_large.jpg
Timnas Indonesia Bisa Ditangani Pelatih Eropa Lagi, Pengamat: Tetapi Ada Syaratnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634089/hasil-ligafutsalprofesional-unggul-fc-menang-bungkam-kuda-laut-nusantara-tcp.webp
Hasil LigaÂ FutsalÂ Profesional: Unggul FC Menang Bungkam Kuda Laut NusantaraÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/striker_timnas_indonesia_u_22_hokky_caraka_foto.jpg
Hokky Caraka Komentari Pemecatan Patrick Kluivert: Dia Orang Baik, tapi …
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement