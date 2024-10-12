Shin Tae-yong Emosi dengan Hasil di Markas Bahrain, Pandit Sepakbola Malaysia: Wajar, Kemenangan Timnas Indonesia Dirampok Wasit!

KUALA LUMPUR - Skuad Tim Nasional (Timnas) Indonesia tampak kesal dengan hasil imbang 2-2 yang terlihat di akhir laga kontra Bahrain pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pengamat sepabola Malaysia, Keesh Mat Stats pun menilai hal itu wajar karena kemenangan Timnas Indonesia dirampok oleh wasit Ahmed Al Kaf yang kerap mengeluarkan keputusan yang kontroversial.

Skuad Garuda harus puas mencuri satu poin usai bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis (10/10/2024) malam WIB. Sejatinya, Timnas Indonesia bisa meraih poin penuh pada laga tersebut. Hanya saja, wasit Ahmed Al Kaf memimpin pertandingan dengan kontroversi.

Pasalnya, gol penyama kedudukan Bahrain yang dicetak Mohamed Marhoon tercipta di menit 90+9. Padahal, wasit Ahmed Al Kaf memberikan tambahan waktu selama enam menit saja. Karena itu, kemenangan Timnas Indonesia yang sudah ada didepan mata seakan dirampok oleh wasit asal Oman begitu saja.

Hal ini membuat Keesh turut berpendapat. Pengamat sepak bola asal Malaysia itu cukup heran kenapa bisa wasit Ahmed Al Kaf tidak meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga setelah enam menit waktu tambahan yang diberikan telah habis.

“Bagaimana Anda bisa menjelaskan akhir dari itu? Pasti Indonesia berhak merasa seperti telah dirampok, bukan?” tulis Keesh dalam akun X-nya, Sabtu (12/10/2024).

“Tambahan waktu 6 menit, gol penyama kedudukan tercipta di menit 90+9. Anda pasti bercanda,” lanjutnya.