Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Thailand vs Filipina: Sempat Dihentikan Akibat Hujan Deras, Skor 0-0 Masih Terjaga!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |22:18 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Thailand vs Filipina: Sempat Dihentikan Akibat Hujan Deras, Skor 0-0 Masih Terjaga!
Laga Timnas Thailand vs Timnas Filipina. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Thailand vs Filipina di Kings Cup 2024 atau Piala Raja 2024 sudah diketahui. Skor imbang 0-0 pun masih terjaga hingga akhir laga babak pertama.

Duel Timnas Thailand vs Filipina digelar di Tinsulanon Stadium, Songkhla, pada Jumat (11/10/2024) malam WIB. Laga sempat dihentikan cukup lama karena hujan deras yang menerjang Tinsulanon Stadium.

Timnas Thailand vs Timnas Filipina

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Thailand langsung intens membangun serangan di awal laga. Mereka berusaha mencetak gol lebih dahulu demi membuka keunggulan.

Tetapi sayang, usaha demi usaha Thailand gagal berbuah manis. Alhasil, skor imbang 0-0 masih terus terjaga. Pasalnya, Filipina juga masih belum bisa menjebol lini pertahanan Thailand yang tampil solid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177546/mees_hilgers-lLur_large.jpg
FC Twente Tegaskan 1 Syarat yang Harus Dipenuhi Mees Hilgers untuk Bisa Main Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177474/berikut_empat_negara_yng_disebut_segera_keluar_dari_afc-RiGI_large.jpg
4 Negara yang Disebut Segera Keluar dari AFC, Nomor 1 Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177457/timnas_indonesia-kJG3_large.jpg
Media Irak Sebut Indonesia hingga Jepang Ingin Keluar dari AFC, Bikin Konfederasi Tandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177396/jesus_casas-I4aP_large.jpg
Terlihat di Singapura, Mantan Pelatih Timnas Irak Jesus Casas Siap Ambil Alih Kendali The Lions
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633811/diva-zahra-absen-dari-sesi-practice-dan-shakedown-putaran-5-kejurnas-sprint-rally-demi-kuliah-nrx.webp
Diva Zahra Absen dari Sesi Practice dan Shakedown Putaran 5 Kejurnas Sprint Rally Demi Kuliah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/unggul_fc_menundukkan_kuda_laut_nusantara_5_1_pada.jpg
Hasil Pro Futsal League: Unggul FC Gulung Kuda Laut Nusantara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement