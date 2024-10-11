Hasil Babak Pertama Timnas Thailand vs Filipina: Sempat Dihentikan Akibat Hujan Deras, Skor 0-0 Masih Terjaga!

HASIL babak pertama Timnas Thailand vs Filipina di Kings Cup 2024 atau Piala Raja 2024 sudah diketahui. Skor imbang 0-0 pun masih terjaga hingga akhir laga babak pertama.

Duel Timnas Thailand vs Filipina digelar di Tinsulanon Stadium, Songkhla, pada Jumat (11/10/2024) malam WIB. Laga sempat dihentikan cukup lama karena hujan deras yang menerjang Tinsulanon Stadium.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Thailand langsung intens membangun serangan di awal laga. Mereka berusaha mencetak gol lebih dahulu demi membuka keunggulan.

Tetapi sayang, usaha demi usaha Thailand gagal berbuah manis. Alhasil, skor imbang 0-0 masih terus terjaga. Pasalnya, Filipina juga masih belum bisa menjebol lini pertahanan Thailand yang tampil solid.