Media Thailand Curhat Timnas Thailand U-23 Pernah Dicurangi Wasit Kontroversial Ahmed Al Kaf: Bikin Kami Tersingkir dari Turnamen!

MEDIA Thailand, @ThaiFootballs, curhat bahwa Timnas Thailand U-23 pernah dicurangi wasit kontroversial asal Oman, Ahmed Al Kaf. Momen itu terjadi di perempatfinal Piala Asia U-23 2020 yang mempertemukan Timnas Thailand U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 dalam laga yang dilangsungkan di Thammasat Stadium, 18 Januari 2020.

Ketika pertandingan menyisakan 15 menit lagi, Ahmed Al Kaf tiba-tiba mengubah keputusannya, dari hadiah tendangan bebas untuk Arab Saudi U-23 menjadi sepakan 12 pas. Uniknya, keputusan ini diambil meski Ahmed Al Kaf tidak melihat monitor Video Asisstant Referee (VAR).

(Timnas Thailand U-23 pernah menjadi korban dari keputusan Ahmed Al Kaf. (Foto: X/@ThaiFootballs)

Setelah melakukan protes, Timnas Thailand U-23 harus menerima kenyataan kalau mereka dihukum penalti. Abdullah Al-Hamdan yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sekaligus membantu Arab Saudi U-23 menang 1-0 atas Thailand U-23.

“Di perempatfinal Piala Asia U-23 2020, Thailand bermain melawan Arab Saudi. Wasit Ahmed Al Kaf awalnya memberikan hadiah tendangan bebas kepada Arab Saudi. Namun, kemudian VAR mengubahnya menjadi tendangan penalti. Uniknya, ia bahkan tidak mengecek monitor VAR sama sekali,” tulis @ThaiFootballs.

“Bahkan komentator dari FOX Sport kebingungan dengan keputusan ini. Akhirnya kami kalah 0-1 dan Tersingkir dari turnamen. Jadi saya benar-benar mengerti bagaimana perasaan kalian (fans Indonesia),” lanjut @ThaiFootballs.

Empat tahun berlalu dari laga di Thailand, Ahmed Al Kaf lagi-lagi memimpin tim asal Asia Tenggara kontra Asia Barat. Duel kali ini mempertemukan Timnas Indonesia (Asia Tenggara) dan Bahrain (Asia Barat).