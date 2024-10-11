Belum Kalah, Timnas Indonesia dan 5 Negara Raksasa Asia Ini Lolos Piala Dunia 2026?

Timnas Indonesia dan lima raksasa Asia ini belum terkalahkan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

BELUM kalah, Timnas Indonesia dan lima negara raksasa Asia ini lolos Piala Dunia 2026? Peluang untuk menembus putaran final semakin besar.

Putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah mencapai matchday tiga. Ada enam kesebelasan yang belum pernah kalah, termasuk Timnas Indonesia!

Mereka adalah Timnas Jepang, Timnas Korea Selatan, Timnas Irak, Timnas Uzbekistan, dan Timnas Iran. Empat kesebelasan terakhir sama-sama mengemas tujuh poin tetapi Samurai Biru sudah sembilan.

Timnas Indonesia sendiri baru mengukir tiga angka dari tiga laga. Seluruh poin tersebut diraih berkat hasil imbang beruntun melawan Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, dan Timnas Bahrain.

Lantas, apakah itu artinya enam negara tersebut akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026? Jelas belum tentu. Sebab, masih ada tujuh pertandingan tersisa lagi.

Terkecuali Jepang yang tampak dominan di Grup C, lima negara lainnya pernah mengalami hasil imbang. Anak asuh Hajime Moriyasu menjadi kandidat terkuat untuk merebut tiket pertama dari Asia.