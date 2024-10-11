Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Negara yang Belum Kalah di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |11:47 WIB
6 Negara yang Belum Kalah di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Timnas Indonesia!
Timnas Indonesia, 1 dari 6 negara yang belum kalah di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 6 negara yang belum kalah di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia diikuti 18 negara yang dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan enam tim.

Setelah masing-masing tim melakoni tiga pertandingan, hasilnya ada enam negara yang belum terkalahkan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 6 negara yang belum kalah di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

6. Iran

Timnas Iran

Iran melalui tiga laga Grup A dengan Koleksi tujuh angka, hasil dua menang dan satu imbang. Terbaru, negara yang tergabung dalam Federasi Sepakbola Asia Tengah ini menahan tuan rumah Uzbekistan 0-0.

5. Uzbekistan

Timnas Uzbekistan

Seperti Iran, Uzbekistan juga mengoleksi tujuh angka dari tiga pertandingan awal Grup A (dua menang dan satu imbang). Namun, Uzbekistan berhak menempati puncak klasemen Grup A karena unggul seliish gol atas Iran.

Bisa dibilang, Uzbekistan dan Iran merupakan dua calon terkuat dari Grup A yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya, kedua negara juga satu grup di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Halaman:
1 2 3
      
