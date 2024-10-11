Anak Shin Tae-yong Buka Suara soal Wasit Kontroversial Ahmed Al Kaf: Saya Pikir Dia Tak Punya Lisensi Wasit!

ANAK Shin Tae-yong buka suara soal wasit kontroversial Ahmed Al Kaf. Shin Jae-won turut mengkritik keras wasit laga Timnas Indonesia vs Bahrain itu dengan menyebutnya tak punya lisensi wasit.

Ya, wasit asal Oman, Ahmed Al Kaf, tengah jadi sorotan besar. Sebab, dia dinilai mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial kala memimpin laga Timnas Indonesia vs Bahrain dalam matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dalam laga yang digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB itu, skuad Garuda sebenarnya berhasil menjaga keunggulan 2-1 hingga masa injury time. Tetapi, Bahrain mencuri kemenangan Timnas Indonesia di menit-menit akhir.

Marhoon berhasil mencetak bola ke gawang Maarten Paes pada menit kesembilan injury time. Laga pun akhirnya rampung dengan skor 2-2.

Gol kedua Marhoon pun jadi sorotan besar. Wasit yang memimpin pertandingan itu, yakni Ahmed Al Kaf, langsung banjir kritikan.

Pasalnya, ofisial sebelumnya hanya memberi tambahan waktu selama enam menit di akhir babak kedua. Tetapi, Ahmed Al Kaf tak kunjung meniupkan peluit panjang tanda akhir laga hingga waktu 90+6.

Jumlah tambahan waktu itu juga patut dipertanyakan lantaran Al Kaf juga tak terlalu banyak menghentikan pertandingan. Lamanya waktu berjalan justru menguntungkan Bahrain yang kemudian mencetak gol kedua.

Mendapati hal ini, banyak pihak melempar kritik keras kepada Ahmed Al Kaf. Salah satunya datang dari putra Shin Tae-yong, yakni Shin Jae-won. Tampak ikut kesal dengan kepemimpinan wasit asal Oman itu, Shin Jae-won sampai menuding bahwa Ahmed Al Kaf tak punya lisensi wasit.

“Kualitas wasit jelek banget. AFC harus cek kualitas wasitnya. Sepertinya dia tidak punya lisensi wasit,” tulis Shin Jae-won dalam kolom komentar unggahan akun Instagram @Timnasindonesia yang menampilkan hasil laga 2-2.